HJERPSTED: Der er tradition for, at bestyrelsen bag den danske skoleforenings feriekoloni i Hjerpsted nord for Højer en gang om året inviterer til foredrag og mindretalssnak i kolonien på Østerhedevej 1 i Hjerpsted.

Traditionen holdes i hævd onsdag den 11. september kl. 19.30, hvor aftenens gæst og hovedtaler er bibliotekschef Jens M. Henriksen fra Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Hans emne er "Om Danmark set fra den anden side af grænsen", krydret med mindretallets aktuelle situation.

- Som altid vil der være kaffe undervejs , vi glæder os til at se mange Hjerpsted-venner , gamle og forhåbentlig også nye, lyder invitationen fra bestyrelsesmedlem i kolonien, Karen v. Guionneau Jessen, Randerup.

Hjerpsted Feriekoloni drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. For tre år siden blev koloniens hovedbygning renoveret, blandt andet med midler fra A. P. Møller Fonden. Hvert år er omkring 700 børn fra Sydslesvig på ophold i kolonien for at stiftet bekendtskab med det danske og Vadehavet.