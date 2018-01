Danmark afviser flere afgange for grænsetog

Skandaløst, at Transportministeriet ikke vil bidrage til flere afgange mellem Nibøl og Tønder, siger NEG-direktør. Det blokerer for lokal udvikling, lyder kritikken.

NEG peger på, at der er et stort behov for mere arbejdskraft på Sild. Det ville måske lettere kunne opfyldes, hvis der var tidlige og sene afgange mellem Tønder og Nibøl, der ville passe med ø-afgangene.

Det er en højst irriteret direktør for NEG, Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH, Ingo Dewald-Kehrer, der kæmper for flere afgange på Nibøl-Tønder-strækningen.

Nibøl/København. "Det er totalt latterligt, at Transportministeriet i København ikke vil være med til at øge antallet af afgange."

Et klart nej

- Jeg har rejst sagen overfor trafikministeren i oktober og fik et klart nej. Flere afgange på strækningen kom ikke med i trafikaftalen fra i sommer. Der er ikke økonomi til mere, siger Venstres transportordfører.

- Jeg ser gerne, at der kommer flere afgange, og at den grænseoverskridende trafik styrkes. Det har jeg også sagt til mine kolleger i landdagen i Kiel tidligere i år. Mit råd til tyskerne er, at de skal blive ved med at presse på med den gode argumentation. I øjeblikket er der dog intet at gøre, siger folketingsmedlemmet.

Flensborg Avis er i besiddelse af trafikminister Ole Birk Olesens (LA) svar til Kristian Pihl Lorenzen. Næste år sendes udbuddet på de privatiserede strækninger i udbud.

"Den vindende operatør på strækningen vil dog som i dag have mulighed for at gennemføre ekstra kørsel ud over kontraktens krav eller udvide afgangstiderne (...)", skriver ministeren. Men det er altså uden statstilskud, som på en svagt frekventeret strækning som Tønder-Niebüll er meget stort.