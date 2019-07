Et stort uvejr sendte næsten Danmark Dejligst i Brøns til tælling midt under premieren - men gæster, musikere og arrangører klarede sig igennem og gennemførte. Nu er det snart tid til årets udgave, som løber af stablen den 27. juli.

BRØNS: De blev ikke bare ramt, men druknede næsten i sidste sommers eneste rigtig store uvejr. Efter 100 dages bagende sol var der lagt op til et brag af en fest, da Danmark Dejligst Brøns skulle have premiere. Men vejrguderne havde en anden plan, og uvejret blev en dyr streg i regningen for initiativet. Nu er de imidlertid klar til comeback, og det bliver forhåbentligt med mere held på vejrkortet den 27. juli. Plakaten byder på fuldt program og to scener, men ambitionen har hele tiden været, at Danmark Dejligst ikke skal være en festival. Det skal være en kæmpestor havefest med 2000 gæster og livemusik, og i år tør arrangørerne godt melde ud, at målet er 2000 gæster til den gratis musik. Tilbagemeldingerne fra sidste års regnplagede udgave var nemlig langt overvejende positive, og det har arrangørerne taget med i planerne, forklarer Karin Kjærgaard, som er en af arrangørerne: - Det bliver lidt vildere og større, og den største nyhed er nok, at vi får shuttlebusser, så transporten er nemmere, siger hun og tilføjer: - Og så kommer der mere til børnene. Ansigtsmaling er én af tingene, men det gav ikke så meget mening sidste år, for det løb af igen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Formand Flemming Pedersen glæder sig over, at festivalen allerede sidste år blev et samlingspunkt. Det arbejde håber han at kunne fortsætte i år:- Det er tanken, at vi kan få fællesskabet tilbage med det her. En havefest er jo ikke egentlig udvikling - og så alligevel. Det samler folk udefra, og hvordan får man ellers lige folk til at komme fra Ribe til Brøns for at gå ind på sportspladsen?, spørger han. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stor opbakning Selvom vejret spillede Danmark Dejligst et puds i fjor, så var opbakningen stor, da de mørke skyer lettede, og Zididada gik på scenen. Der var lukket på grund af vejret i cirka tre timer, og da der først blev åbnet, så strømmede folk til. Så langt væk som på Ribe Station stod en stor flok unge og ventede på at høre Bro - og da meldingen om genoptagelsen ved Zididada kom ud på Facebook, strømmede de til. - Vi var udfordret af mange ting sidste år, da vejret gik amok. Jeg havde en flad telefon og måtte for eksempel låne en andens telefon og logge ind på Facebook, så jeg kunne skrive på vores side, at vi ville gennemføre festen. Jimmy Colding fra Zididada var lige ved at køre videre til sin næste opgave, og der var næsten ingen på pladsen - men vi ville gennemføre det. Så snart jeg skrev, at han gik på scenen, så væltede det ellers ud med folk af alle carporte og garager i hele byen, griner Karin Kjærgaard. Og igen i år er der noget til de unge, slår Karin Kjærgaard fast: - ADHD er på plakaten i år, og med det er der igen noget til de unge, siger hun, mens formand Flemming Pedersen tilføjer: - At vi rammer bredt med musikken er enormt vigtigt. Det gør vi blandt andet ved at åbne med country og rock på den lille scene, men vi har også noget for de unge - og ikke mindst er der også lokale bands på.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Planlægningen er i fuld gang, men nogle idéer har måttet vente. Blandt andet kræver en festival med 2000 gæster op mod 15000 engangskrus, og det håber kvartetten at have en bedre løsning på i 2020:- Vi fik en lille overraskelse med engangskrus i går, for de koster næsten en krone stykket, og vi skal i hvert fald bruge 15.000 styk. Vi har flere idéer i spil til en mere bæredygtig løsning i 2020, så det arbejder vi hårdt på til næste års udgave, forsikrer Karin Kjærgaard. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Samler fællesskabet Målsætningen med festivalen er helt uændret. Ambitionen var at samle alle på tværs af Brøns, Rejsby og værtsbyen Frifelt til en kæmpe havefest, og det lykkedes så godt, at det også gav et rygstød til de respektive byers byfester, forklarer Keld Stenger fra Danmark Dejligst BRF: - De tre sogne havde i mange år et tæt fællesskab, men det gik i sig selv, da fodbolden flyttede til Skærbæk. Fællesskabet er vigtigt for os, og det smittede af på byfesterne, som også fik større besøgstal efter, at vi fik samlet det hele sammen sidste år. Det hele går løs lørdag den 27. juli, og som altid er der gratis adgang. Zididada, AD/HD og Pet the Camel fører an, mens Danmark Dejligst i Frifelt også byder på Kenny P, Havnens Fristelser, Railway Men, Afternoon Brunch, Red Led og Tømmermænd.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Den kunstneriske guitar, malet af Lars Bollerslev, kan i øvrigt blive din. Den er nemlig på højkant som en konkurrencepræmie, når det går løs senere på måneden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard