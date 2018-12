"Danernes verden" får bredt budgetforlig til at vakle

- Jeg kan ikke tage stilling til om Hjemsted Oldtidspark er godt eller dårligt drevet. Det afhænger jo altid af indholdet i aftalen, man har indgået. Men jeg tænker, at det, vi er i gang med, er et meget dyrt kludetæppe, som vi holder i gang med endnu en lappeløsning. Det sker, fordi der ikke er politikere, der vil forholde sig objektivt til Hjemsted Oldtidspark. Hvad bibringer de 12 - 14.000 besøgende hvert år til Tønder Kommune? Og hvad koster det skatteyderne i Tønder Kommune?, spurgte Jens Møller. Han henviste endvidere til tilsyneladende forældede vedtægter. Desuden efterlyste han den udviklingsplan for parken, som efter hans opfattelse allerede var stillet i udsigt i foråret 2018.

Her skulle kommunalbestyrelsen nærmest som et ekspeditions-punkt på dagsordenen forlænge en driftsaftale omkring Hjemsted Oldtidspark, der har taget navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden". I efterårets budgetforlig var der blandt alle partier enighed om, at kommunen efter et mislykket salgsfremstød ville fremtidssikre parkens drift frem til 2023 med årligt 2,3 millioner kroner. Det havde Jens Møller også underskrevet i september, men er altså siden kommet på andre tanker.

Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne og har eksisteret i 26 år. Efter at Tønder Kommune indfriede et lån på 27 millioner kroner hos Arbejdsmarkedets Feriefond overtog kommunen ejerskabet. Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden". Parken drives af Skærbækcentret.Ifølge årets budgetforlig kan parken frem til 2023 se frem til et årligt drifts- og udviklingstilskud på 2,6 millioner kroner.

I medierne

Løsgængerens kritiske tilbageblik, hvor der også blev rejst spørgsmål om park-bestyrelsens indsats, fik borgmester Henrik Frandsen til at indskærpe, at man skulle holde sig til dagsordenen. Punktet handlede ikke om fortiden, men fremtiden. Og så var borgmesteren tydeligevis fortørnet over Jens Møllers udmelding og manglende opbakning.

- Det er budgetstof, vi arbejder i. For mig at se bliver vi i forligskredsen nødt til at vurdere, om det her kan opfattes som forligsbrud. Det tager vi op i forligskredsen, næste gang vi mødes. Det er nu engang sådan, at når man indgår en budgetaftale i Tønder Kommune og skriver under, så forpligter man sig også for det år, forliget gælder, sagde Henrik Frandsen.

Oldtidsparken og siden altså "Hjemsted - Danernes verden" har igennem mange år haft både politikernes og mediernes bevågenhed. Senest har bl.a. Venstres Daisy Dahl i et læserbrev udtrykt tillid til et stort uforløst udviklingspotentiale, der kommer til udtryk i en udviklingsplan for parken. I byrådssalen havde hun ikke lyst til at diskutere Jens Møllers kritiske tilgang.

- Det er lidt ærgerligt at høre den samme klagesang igen og igen. Det er vildt vigtigt, at vi politikere bakker op om det, vi har sat os for, sagde hun.

Forinden havde Jens Møller blandt andet påpeget, at problemerne i hele parkens levetid havde været organisatorisk turbulens og mange års overdrevne budgetforventninger til besøgstallene.