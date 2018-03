Dagplejere - indtil videre - reddet i Højer

Formanden for børn- og ungeudvalget, Kim Printz Ringbæk (V), opfordrer befolkningen i Højer til at gøre noget ved det lave børnetal. På den måde kan den offentlige dagpleje bevares i byen. Arkivfoto: HCG

På torsdagens møde i kommunalbestyrelsen besluttede lokalpolitikerne at frede de offentlige dagplejere i Højer. Men ikke for altid. Hvis børnetallet igen falder, bliver sagen taget op til ny vurdering.

TØNDER/HØJER: De to offentlige dagplejere i Højer er fredet. I hvert fald indtil børnetallet igen måtte gå den forkerte vej. Der var blandt lokalpolitikerne i byrådssalen bred enighed om, at det er godt, at der også i Højer kan tilbydes et bredt tilbud af pasning til børnefamilierne. Formanden for børn- og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S), erkendte, at punktet havde levet en snørklet tilværelse under sin tilblivelse. - Ved årsskiftet var der ikke børn nok til de to børneplejere, der skal have 7,7 børn. Lige nu er der fem, og når dagplejerne ikke er fyldt helt op, er det rigtig dyrt, sagde Kim Printz Ringbæk og satte beløb på at drive to dagplejere med få børn: 160.000 kroner per dagplejer om året.

Det er kun en fordel for Højer og dens smøbørnsfamilier, at der er en valgmulighed i byen. Claus Hansen (LA), som sendte roser til børn- og skoleudvalget for at have genovervejet sagen

Ondt i hjertet Kim Printz Ringbæk tilføjede, at dagplejerne i Højer "skal have en chance", men det kræver, at borgerne i Højer tager deres skæbne i egne hænder: - Børnetallet i Højer skal op. Hører I efter i Højer? Mette Bossen Linnet (V) mente, at sagen har været vendt og det beviser, at demokratiet virker. - Det her har været diskuteret rigtig, rigtig meget. Der har ikke været slinger i valsen fra børn- og skoleudvalgets side. Det er et enigt udvalg, der står bag beslutningen, sagde Mette Bossen Linnet, der selv er medlem af udvalget. Hun tilføjede, at en lukning af dagplejen i Højer er den absolut sidste løsning. - En lukning ville skære i vores hjerter.