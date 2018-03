Dagpleje blev reddet på målstregen

Den kommunale dagpleje i Højer har på det seneste levet med en usikker fremtid. Dagplejen var egentligt indstillet til lukning på grund af et for lavt børnetal i Højer, men den 21. februar blev forslaget sendt tilbage af økonomiudvalget, da der kom nye oplysninger frem. Nu har Børn- og Skoleudvalget igen debatteret sagen - med et nyt udfald.

Om beslutningen siger udvalgsformand Kim Printz Ringbæk (A): - Vi har besluttet at fortsætte med to kommunale dagplejere i Højer i et år mere, hvorefter vi igen vil se på udviklingen i børnetallet - ligesom ordningen også evalueres, såfremt antallet af tilmeldte børn falder til under fem, forklarer han og uddyber: - Det skal ses i lyset af, at der er en hårfin grænse mellem, om der er for få børn eller ej derude. Det betyder, at selv et lille udsving - altså børn, der for eksempel skifter ordning - er nok til at ændre det hele. Vi har valgt at give det en chance mere i den forventning, at der kommer flere børn til i Højer. Ellers risikerer vi en gentagelse, siger udvalgsformanden.

Derfor var tirsdag en skæbnedag for den kommunale dagpleje, da udvalget på mødet valgte at ændre sin første beslutning totalt. Derfor kan den kommunale dagpleje fortsætte i et år mere, hvorefter Tønder Kommune igen vil se nærmere på udviklingen i Højer.

Disse tal blev siden opdateret, og forvaltningen slog i den forbindelse fast, at de tre tilføjede bilag ikke ville ændre på forudsætningerne for løsningsforslagene. Heraf var den ene løsning helt at lukke det kommunale dagplejetilbud i Højer, selv om antallet af tilmeldte børn er tæt på at være stort nok.

Højers kommunale dagplejere kan fortsætte et år mere. Det står klart, efter Tønder Kommunes Børn- og Skoleudvalg tirsdag tog stilling til dagplejens fremtid - og ændrede holdning. Egentligt var beslutningen om at lukke de to kommunale dagplejere allerede taget af børn- og skoleudvalget i februar, men siden blev sagen sendt tilbage igen, da nogle tal i sagsfremstillingen ikke var opdaterede.

Lokale protester

I Højer skabte udsigten til lukning af de kommunale dagplejere en del lokale protester. En af de berørte forældre i Højer er Cris Kieffer Kirsten, der blev meget skuffet over planerne om lukning. Derfor iværksatte hun blandt andet en lokal underskriftsindsamling, som hurtigt fik over 200 støtter bag sig. Cris er selvsagt tilfreds med beslutningen, der lader dagplejen fortsætte som hidtil: - Det er dejligt at høre - faktisk er det lige det, vi håbede på. Vi vidste godt, at børnetallet herude var lige på grænsen, men det er fantastisk at få et resultat som det her, siger hun og tilføjer: - Først og fremmest er det en bekræftelse af, at vi havde ret.

Også på det personlige plan har beslutningen stor betydning for Cris Kieffer Kirsten: - Min søn er i dagplejen nu, og han har vist sig at være særligt sensitiv. Derfor ville det langt fra være optimalt, hvis han skulle skifte til en vuggestue og kort efter til børnehaven. Jeg er svært tilfreds med, at han kan fortsætte med den ordning, der passer perfekt til ham.