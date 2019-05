Tanken er, at de to institutioner skal samles her på Vinumvej. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

De to daginstitutioner i Døstrup, Døstrup Børnehus og specialtilbuddet Nyskoven, ønsker at blive lagt sammen. Medarbejdere og forældre er positive.

Døstrup: Hvis det står til Døstrups to daginstitutioner, Døstrup Børnehus og specialbørnehaven Nyskoven, smelter de to sammen til en. Område Skærbæk, som de to institutioner hører under, har sendt forslaget til Tønder Kommune, og tirsdag behandler børn- og skoleudvalget sagen. Områdeleder Susanne Nielsen fortæller, at man ønsker at beholde et daginstitutionstilbud med kvalitet i byen. - Det, mener vi, at vi kan gøre ved, at vi tager to forholdsvis små institutioner og lægger dem sammen, sådan at det bliver en større og mere robust enhed, siger hun. Det er hende sammen med de to daglige pædagogiske ledere, der har fostret idéen. Der går otte børn i specialtilbuddet, der ligger på Vinumvej 16 og 18, og 27 børn i Døstrup Børnehus, der er placeret i byens tidligere folkeskole. De 27 i børnehuset er en blanding af børnehavebørn og småbørn.

Nu når vi har åbnet op for det, så kunne det da være rart, at det kunne være så hurtigt som muligt-agtigt, velvidende at ting tager tid. Susanne Nielsen, områdeleder

Drøftet hele vejen rundt I henvendelsen til kommunen beder Område Skærbæk om, at forslaget formidles til børn- og skoleudvalget "i nærmeste fremtid", så det kan blive en del af budgetforhandlingene senere på året. Ifølge områdeleder Susanne Nielsen ønsker man, at en sammenlægning kan være en realitet i løbet af næste år. - Det har været drøftet hele vejen rundt både i områdebestyrelsen, og med medarbejderne i de to institutioner og i forældrerådene i de to institutioner, og der har vi fået rigtig positiv feedback på, at det var da en rigtig god idé, fortæller hun. - Nu når vi har åbnet op for det, så kunne det da være rart, at det kunne være så hurtigt som muligt-agtigt, vel vidende at ting tager tid, siger hun. Område Skærbæks ønske er, at de to institutioner sammenlægges på Vinumvej 16 og 18, og at der foretages en udbygning på cirka 150 kvadratmeter. Tanken er, at de to dagtilbud sammenlægges, men har hver deres fysiske rammer på Vinumvej.

Anbefaling I den offentliggjorte dagsorden kan man læse, at Skole og Dagtilbud anbefaler projektet, og fagchefen for området indstiller, at børn- og skoleudvalget tirsdag træffer en principbeslutning om at indstille til sammenlægning af Døstrup Børnehus og Nyskoven. Fagchefen foreslår også udvalget, at der udarbejdes et forslag til et anlægsprojekt, når der er gennemført en vurdering af bygningerne. Og at projektet får høj prioritet, hvis der afsættes en anlægspulje til dagtilbudsområdet.