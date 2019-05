Dagen derpå: Fan-formand ser tilbage på sæsonen

Med et rødklædt og højlydt hjørne af hallen satte TMT Red Support deres aftryk på fredagens oprykningsbrag i Kolding. Fanklubben kan se tilbage på en fremragende sæson, og håber at vende endnu stærkere tilbage efter sommerferien.

TØNDER: - Det har været en fremragende sæson. De har vist, at de hører til i toppen af 1. division.

Sådan opsummerer fanklub-formand Esben Lind fra TMT Red Support sæsonen 2018/2019, hvor TM Tønder måtte så grueligt meget igennem, men alligevel stod på tærsklen til oprykning. Fanklubben er allerede klar til at følge op med en ny, spændende sæson efter sommerferien, for arbejdet med at skaffe økonomi til holdets mange udebaneture er for længst i gang.

Faktisk er blækket dårligt tørret ind på den nyeste kontrakt, forklarer han:

- Jeg har lige været ude at tegne den første kontrakt i går (fredag, red.), så vi er helt sikkert med igen. Men det er ingen hemmelighed, at det koster penge at lave de ture her, så vi gør alt for at holde priserne nede, hvor alle kan være med på udebanetur. Til de to udekampe i Kolding har vi haft i alt tre busser, og det koster for eksempel lige 12.000 kroner. Så der skal findes lidt økonomi, før det er til at gøre.