DSVP-medlem med mange kasketter fylder 60 år

Arbejdet har gennem årene medført to udstationeringer i henholdsvis USA og Norge. Det var også i denne periode fra 1988 til 1994, at han blev far til tre døtre - alle født uden for Danmarks grænser.

Jens Sandahl Sørensen var en af aluminiumspioneerne i Tønderområdet - først som udviklingsingeniør på Hydro - siden som direktør for AluCluster. I 2006 blev han hentet tilbage til Hydrofabrikkerne, hvor han nu er udviklingsdirektør for Hydro Precision Tubing Tønder.

Jens Sandahl Sørensen har løbet 25 maratonløb, men løbet i København for tre år siden, blev det sidste. Kroppen kan ikke klare det længere, til gengæld løber han halvmaraton med to af døtrene, cykler på mountainbike og landevej og ynder at sejle. Familien har en 46-fods båd liggende i Grækenland syd for Korfu. Båden frekventeres tre gange årligt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Jens Sandahl Sørensen har i dag en lang række kasketter på. Han fungerer som formand for Tønderhus Fond, er nyudnævnt næstformand i Tønder erhvervsråd og har gennem otte år været formand for designskolerne i Højer.

JV er vigtigt talerør

Desuden er det snart 20 år siden, at han første gang stillede op til valg til repræsentantskabet i Den Sydvestjydske Venstrepresse (DSVP) - det skete samme år, som faren stoppede. Siden har han i en længere årrække været udpeget til medlem af DSVP-bestyrelsen,

Hvorfor stillede du op til valg i DSVP?

- JydskeVestkysten er et vigtigt talerør for lokalsamfundene. Det er ikke en selvfølge, at der er et talerør. Og hvis talerøret først er væk, forsvinder sammenhængskraften og dét, der holder os sammen. Vi læser jo mange ting i avisen, siger Jens Sandahl Sørensen, der har det godt med at engagere sig lokalt og give noget tilbage til lokalsamfundet.

- Det er sjovt, og det bruger jeg gerne noget fritid på. Nogle kegler - det her er en anden måde at møde mennesker på, som han udtrykker det.

Jens Sandahl Sørensen markerer fødselsdagen med en åben reception på designskolerne i Højer fredag kl. 14.