DR-serie stiller skarpt på Vadehavet i tv-program

RØMØ: En ny omgang af "Kyst til Kyst" på DR er på vej, og i denne tredje sæson vil programmet begynde på Rømø, inden turen går ind til fastlandet, hvor Vadehavet fra Ribe til Tønder er i fokus. Programmet skildrer beboere og naturen langs Danmarks knap 7000 kilometer kyststrækning.

Producenten bag "Kyst til Kyst" er Ulrik E. Gutt-Nielsen, og han fortæller, at der både er noget til de naturkyndige såvel som de historieinteresserede, når DR blænder op for programmerne:

- Det er nyt i serien, at vi sætter fokus på Vadehavet. Det har virkelig været et spændende program at optage for mig som filmmand, for jeg sætter stor pris på, at naturen er uforudsigelig. Og det må man sige, at den er. Man kan ikke bestemme over naturen - det er charmen ved Vadehavet.