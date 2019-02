DM i handelsskolehåndbold kommer til Tønder

Tønder: Tønder Handelsskole har gjort lidt af et scoop. Det er nemlig lykkedes skolen at få Danmarksmesterskabet i handelsskolehåndbold til byen.

Dermed kommer der omkring 455 spillere samt trænere og frivillige til Tønder den 26. og 27. februar, hvor stævnet afholdes.

Det er ikke første gang, Tønder er værtsby for DM i handelsskolehåndbold. Det samme skete i 2012, og valget er blandt andet faldet på Tønder, fordi der er haller nok til, at alle kampe kan afvikles i samme by.

De unge skal indkvarteres dels på handelsskolen og dels på vandrerhjemmet i forbindelse med hallerne.

Det er ikke hvem som helst, der deltager i stævnet. Således dukker der en del ungdomslandsholdsspillere op til stævnet, der har deltagelse fra skoler fra store håndboldbyer som Skjern, Mors, Vejle, Kolding og Thisted.

Sidste år blev stævnet afholdt i Silkeborg, og der lykkedes det pigeholdet fra Tønder at spille sig i finalen, mens drengene nåede til semifinalen. Så en plads øverst på podiet er måske ikke helt uden for rækkevidde, mener Flemming Sørensen, der er medarrangør af stævnet./aki