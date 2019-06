- Det gjorde jeg da som bare tosset. Der var også et par andre, der heppede på sønderjyden, så det var godt nok, fortæller hun.

Sidste år spiste Lars Schmidt også 24 hotdogs i finalen, og han havde håbet på at klare en eller to flere i år - han ville gerne på podiet.

Øster Gasse: Lars Schmidt, der bor ved Øster Gasse nær Skærbæk, kom ikke på podiet ved DM i hotdogspisning i denne omgang. Ved finalen i Aalborg i fredags klarede han 24 hotdogs på et kvarter, og det rakte til en femteplads i finalefeltet, der talte 10 hotdogspisende mænd.

Monica dystede

Finalen blev afviklet på Gammel Torv i Aalborg, hvor Lars Schmidt havde valgt at duellere med hotdogs med sennep, remoulade og rå løg. Inden de ti finaledeltagere gik i gang, var der andre små konkurrencer, og en af dem deltog Monica Schmidt i.

Hun fortæller, at kvinder skulle spise to hotdogs på tid - hun deltog og vandt.

- Der spiste jeg den første på 25 sekunder, fortæller Monica Schmidt, der samlet tog et minut om at fortære de to hotdogs.

Lars Schmidt er med årets resultat blevet nummer fem tre år i træk - han lader sig ikke slå ud af det faktum, at podiet glippede.

- Han vender stærkt tilbage til næste år, fortæller Monica Schmidt således.

Da JydskeVestkysten kommer igennem til DM-deltageren selv, udtrykker han også tilfredshed.

- Det var da bare en fornøjelse bare at være med deroppe. Det er sjovt, fortæller han.

Alle i top tre spiste i år 27 hotdogs, og så gik titlen til den, der havde spist de første 10 af slagsen hurtigst. Det havde Mikael Berg Larsen, som vandt et rejsegavekort på 20.000 kroner.

DM blev afviklet af Steff Houlberg i samarbejde med Aalborg City og Visit Aalborg.