DLG opkøber Hindrichsens Eftf. A/S

69-årige Arne Kallestrup Marcussen er moden til at gå på pension og sælger derfor Hindrichsens Eftf. A/S.

- Jeg har ønsket at sælge virksomheden videre til DLG, da jeg som 69-årig ønsker at gå på pension. Det har været naturligt at sælge til en stor og stærk spiller som DLG, så vores kunder er sikre på at få alle de ydelser, som vores landbrugskunder har brug for fremadrettet. DLG er allerede rigtig godt repræsenteret her i Sønderjylland, og vi har haft en god og tillidsfuld dialog om at overtage samtlige vores aktiviteter. DLG er den virksomhed, der bedst kan overtage og videreføre vores kunder, så de fortsat får en god service og endnu flere kvalitetsprodukter. Jeg vil gerne takke kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere for den tillid, som jeg har fået, siden jeg købte virksomheden tilbage i år 2000 og ser frem til, at DLG kan videreføre det gode samarbejde og sikre vores kunders samhandel, udtaler ejer af Hindrichsens Eftf., Arne Kallestrup Marcussen, i en pressemeddelelse.

Hindrichsens Eftf. A/S er en traditionel grovvarevirksomhed, der handler med korn, foder, handelsgødning, planteværnsmidler, brændsel, dieselolie, fyringsolie og smøreolie. Virksomheden har en omsætning på knap 100 mio. kr. og er et gammelt familiefirma, der blev dannet helt tilbage i 1760.

Nye stålsiloer

Hindrichsens Eftf. A/S har en kapacitet på 18.000 ton afgrøder med to tørrerier og et oprensningsanlæg inklusiv to nyopførte stålsiloer på i alt 4500 ton.

- Opkøbet vil styrke vores markedsposition yderligere og give os en række synergier. Vi glæder os til at give kunderne endnu flere muligheder for samhandel og fortsætte med at levere en høj service. Vi vil overtage Hindrichsens Eftf. A/S i Højer som en vigtig DLG-lokation, hvor vi er klar til at servicere vores nye kunder allerede gældende fra 3. juni. Vi vil supplere med endnu flere produkter på hylderne, og vi ser frem til at videreudvikle samarbejdet med en lang række nuværende og nye kunder, siger detaildirektør i DLG Sydjylland, Mogens Toft Andresen.