Crossløb: Ingen kunne følge med Anne-Sophie

Dagens vindere

Piger 0-7 år (2,4 km): Mathilde Holm Maimburg, Haderslev IF, 17:22 min.



Piger 8-9 år (2,4 km): Caroline Kliver, Haderslev, 14:26 min.



Piger 10-11 år (2,4 km): Astrid Plougstrup Bork, 14:06 min.



Piger 12-13 år (2,4 km): Hanne Johannsen, 11:52 min.



Kvinder 14-15 år (4,8 km): Ida Duelund, Haderslev IF, 21:44 min.



Kvinder 16-17 år (4,8 km): Josefine Kjølsen Olsen, Løjt IF, 25:49 min.



Kvinder 18-19 år (4,8 km): Minna Juhl, 26:13 min.



Kvinder 20-29 år (4,8 km): Anne-Sophie Bork-Rasmussen, AaIG, 20:37 min.



Kvinder 30-34 år (4,8 km): Lone Carl, Haderslev IF, 22:50 min.



Kvinder 35-39 år (4,8 km): Anne-Mette Grevsen, Bov IF, 22:14 min.



Kvinder 40-44 år (4,8 km): Helle Malene Kjølsen Olsen, Løjt IF, 23:14 min.



Kvinder 45-49 år (4,8 km): Rhina Ravn, Rødekro Tri , 21:51 min.



Kvinder 50-54 (4,8 km): Solvej Oltmann, Løgumkloster, 27:27 min.



Kvinder 55-59 år (4,8 km): Anette Hansen, Rødekro Tri 25:55 min.



Kvinder 60-64 år (4,8 km): Bodil Nielsen, AaIG, 26:02 min.



Kvinder 65-69 år (4,8 km):Jonna Strandby Andersen, AaIG, 29:01 min.



Kvinder 70-74 år (4,8 km): Kirsten Enig, KLOMK, 36:17 min.



Kvinder 75-79 år (4,8 km): Karen Jessen Olsen, AaIG, 36:02 min.



Kvinder 80-84 (4,8 km): Betty Hansen, 43:14 min.



Drenge 0-7 år (2,4 km): Jalte Lessow Johannsen, Team Nordschleswig, 20:54 min.



Drenge 8-9 år (2,4 km): Silas Andersen, Løgumkloster, 12:05 min.



Drenge 10-11 år (2,4 km): Hjalte Meins, Haderslev Tri 10:57 min.



Drenge 12-13 år (2,4 km): Vilas Lagoni Bock, Haderslev IF, 10:39 min.



Mænd 14-15 år (4,8 km): Jonatan Kjølsen Olsen, Løjt IF, 22:42 min.



Mænd 16-17 år (7,2 km): Anders Bisgaard, Rødekro Tri, 30:51 min.



Mænd 18-19 år (7,2 km): Victor Borella Jessen, Rødekro Tri, 30:43 min.



Mænd 20-29 år (7,2 km): Chris Avila, 27:37 min.



Mænd 30-34 år (7,2 km): Torben Riber Køhling, AaIG, 29:22 min.



Mænd 35-39 år (7,2 km): Hassan Suleyman, Fællesskabet 6100, 31:19 min.



Mænd 40-44 år (7,2 km): Jesper Meins, Haderslev IF, 26:33 min.



Mænd 45-49 år (7,2 km): Mikael Schleidt, Haderslev Tri, 31:13 min.



Mænd 50-54 år (7,2 km): Bjarne Albers, AaIG, 33:11 min.



Mænd 55-59 år (7,2 km): Rene Steenberg Olen, Haderslev, 30:47 min.



Mænd 60-64 år (7,2 km): Egon Thomsen, Rødekro Tri, 35:25 min.



Mænd 65-69 år (7,2 km): Hans Chr. Møller, Guderup, 36:10 min



Mænd 70-74 år (7,2 km): Jens Jørgen Kramer, Haderslev Garnison, 38:28 min.



Mænd 75-80 år (4,8 km): Erik Jørgensen, Nordborg, 27:35 min.



