Crossfit skal styrke integrationen

Line Haldans egen interesse for crossfit fik hende til at arbejde videre med idéen om, at sporten kan gavne integrationen. Snart starter et nyt crossfithold op, og målgruppen er både danskere og folk med anden etnisk oprindelse.

Tønder: Integrationscrossfit er virkelighed om ganske kort tid.

Bag projektet står Venligboerne Tønder og Line Haldan Andersen.

- Det kommer sig af, at jeg selv er aktiv i SPS. Jeg er meget glad for at komme der, og en dag tænkte jeg over, hvor social en sport, det egentlig er, og at det ville være perfekt som et integrationsprojekt, fortæller hun.

Som tænkt, så gjort.

Sidste år begyndte arbejdet med at søge midler, så der kun er en lille brugerbetaling på for deltagerne, og mandag den 19. februar går det løs.

- Vi søgte midler til det, og dem har vi fået, så helt konkret har vi arbejdet på det i et par måneder nu. Vi betaler for timerne derude, men vi har fået en særlig god pris, fordi Morten (Lamberg, SPS Gym, red.) gerne vil støtte op om sådanne tiltag. Det kommer så til at koste 50 kroner, og udover timerne er den pris inklusiv vand og sunde snacks, forklarer Venligbo-kvinden.