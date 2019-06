Computerspil skal være for alle

Mike Dyrby Petersen er valgt som formand i Tønder Sport og Fritidscenters nye satsning på e-sport. Første mål er, at man senere i år kan løfte sløret for et spritnyt eSports-center.

TØNDER: Kursen er sat. Tønder Sport og Fritidscenter sætter lige om lidt strøm til sporten, for centret får efter sommerferien et nyt eSportscenter, som skal skabe en ny ramme for lokale computerspillere i alle aldre - og på alle niveauer.

Mens e-sport som helhed har set en nærmest eksplosiv opblomstring i de seneste par år, anført af blandt andet danske Astralis, som markerer sig helt i toppen i spillet Counterstrike, så har organiseret computerspil også fået vind i sejlene på foreningsplan.

Det er baggrunden for, at Tønder Sport og Fritidscenter nu har kastet sig helhjertet ind i projektet. Det har et samlet budget på 280.000 kroner, og bestyrelsen for den spritnye forening Tønder ESport er netop kommet på plads. Formand bliver Mike Dyrby Petersen, som har sat sig for, at Tønders nye mekka for e-sportsudøvere i alle aldre, skal være et tilbud for alle:

- Vi skal både være et tilbud for dem, der spiller for sjov, og dem, der er meget målrettede med deres spil - og det mener jeg bestemt vi får setuppet til. Bestyrelsen blev konstitueret i går (torsdag, red.), så vi er ikke helt konkrete på det hele endnu. Men det er i hvert fald vores vision, at e-sport i Tønder Sport og Fritidscenter er for aktive gamere, og at netop aktivitetsdelen og samspillet med centrets øvrige aktiviteter er i centrum, forklarer den nye formand og tilføjer:

- Samtidigt er det vigtigt at understrege, at vi mener, at e-sport er for alle. Det er for begge køn og for spillere i alle aldre. Der har været en tendens til nogle steder, at pigerne har haft deres egne rum til LAN-parties og så videre, men her vil vi gerne åbne op og invitere alle ind.