Claus Hansen efterlyser svar fra borgmesteren i højskolesagen

Claus Hansen (LA) overvejer stadig, om han skal indbringe sagsgangen omkring højskolen i Løgumkloster for Ankestyrelsen. Han afventer, for at se, om borgmesteren reagerer på den redegørelse, som han har udarbejdet. Der er også den mulighed, at sagen bliver et punkt på næste byrådsdagsorden, fortæller Claus Hansen. Arkivfoto: HC Gabelgaard

Fredag havde røgen endnu ikke lagt sig efter torsdagens heftige debat i byrådssalen om højskolesagen fra Løgumkloster. Claus Hansen (LA) venter stadig på svar fra borgmesteren, som stadig opfordrer Claus Hansen til at indbringe sagen for Ankestyrelsen. - Han tør ikke, lyder det fra borgmesteren.

TØNDER: Det var en uhørt skarp debat i byrådssalen torsdag aften, da lokalpolitikerne skulle drøfte punktet om Løgumkloster Højskole, hvor refugiet nu rykker ind med en højskole. Umiddelbart op til mødet havde Liberal Alliances enlige medlem i kommunalbestyrelsen, Claus Hansen, sendt det han selv kaldte for en "redegørelse" - af borgmester Henrik Frandsen (V) kaldet et "politisk partsindlæg" - til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen om højskolesagen. Under mødet i byrådssalen sprang gnisterne i en sjældent set grad. Og i debattens hede opfordrede borgmesteren Claus Hansen adskillige gange til at indbringe sagen for Ankestyrelsens kommunale tilsyn. Men Claus Hansen undgik at svare på de gentagne opfordringer.

I min verden er det ham, og ikke mig, der skal indbringe sagen for det kommunale tilsyn. Det er jo ham, der påstår, at der er noget galt i forvaltningen i Tønder Kommune. Henrik Frandsen (V), borgmester, om Claus Hansen, der stadig overvejer, om han vil indbringe højskolesagen for Ankestyrelsen

Borgmester Henrik Frandsen (V) mener ikke Claus Hansen tør indbringe sagen for Ankestyrelsen, og hvis han gør det, taber han stort, siger borgmesteren. Arkivfoto: André Thorup

Stor opbakning Dagen derpå efterlyser Claus Hansen stadig svar på sine påstande og spørgsmål i redegørelsen. - Ankestyrelsen har ikke kompetencer til politiske spørgsmål som ordentlighed og anstændighed. Den kan ene og alene tage stilling til, om noget er ulovligt eller lovligt, siger Claus Hansen, der fortæller, at han er overvældet over alle de positive tilkendegivelser han har fået - både telefonisk og per sms - efter at han har taget sagen op. - Det er også fra folk, jeg ikke kender. De siger, at jeg har lavet et godt stykke arbejde, og at det er godt, at jeg rejser spørgsmålene, siger Hansen. Under mødet i byrådssalen blev Claus Hansen og hans redegørelse bakket op af De Konservatives Anette Abildgaard Larsen, Jørgen Popp Petersen (Sl. P.), Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten), Socialdemokratiets Peter Christensen og Eike Albrechtsen samt Venstres Leif Høeg Jensen. Sidstnævnte fortalte, at han ikke var vidende om, at to aktører var interesserede i højskolebygningerne.

Skuffet Venstremand - Tak til Claus Hansen for dit store stykke arbejde. Det er konkret, indledte Høeg jensen og fortsatte: - Jeg er skuffet over forvaltningen, der ikke fra dag ét har tydeliggjort, at der var to ansøgninger. Det er utroligt bekymrende, hvis vi ikke får det fulde billede - det er vi dybt afhængige af, og det er helt afgørende for mig. Heldigvis er det sjældent, at politikerne træffer beslutninger ud fra mangelfuldt eller fejlbehæftet materiale, mener Claus Hansen. - Som politiker har man en forventning om, at de beslutninger, man træffer, tages på et sagligt og oplyst grundlag. Det sker i 99,9 procent af tilfældene, men jeg undrer mig stadig over denne sags forløb, siger han.

Han tør ikke Borgmester Henrik Frandsen opfordrer ligesom under torsdagens kommunalbestyrelsesmøde Claus Hansen til at sende sagsforløbet til Ankestyrelsen. - Grunden til, at han ikke gør det er ene og alene, at han ikke tør. Og hvis Claus Hansen gør det, taber han stort, det ved han også, og derfor gør han det ikke, siger Henrik Frandsen og tilføjer, at Claus Hansen "står med en dårlig sag". - Jeg vil ikke diskuttere den ene eller anden passage af hans politiske partsindlæg. Han taler udenom og lægger røgslør, siger borgmesteren og kalder påstande og forklaringer i Claus Hansens redegørelse for "alvorlige anklager". - I min verden er det ham, og ikke mig, der skal indbringe sagen for det kommunale tilsyn. Det er jo ham, der påstår, at der er noget galt i forvaltningen i Tønder Kommune, siger borgmesteren.

Venter på svar Tilbage til Claus Hansen, der fredag stadig ventede på svar fra borgmesteren. - Jeg har brug for, at han forholder sig til spørgsmålene og det, jeg skriver. I byrådssalen svarer han jo ikke på, om det, jeg skriver, er rigtigt eller forkert, siger LA-manden, som nu overvejer, om han skal benytte initiativretten og tage redegørelsen op som et særskilt punkt på næste møde i kommunalbestyrelsen. For så har han krav på svar, siger han. - Hvorvidt sagen skal indbringes for tilsynet, vil afhænge af svarene på de spørgsmål, som er rejst i min redegørelse, lyder det afslutningsvis fra Claus Hansen.