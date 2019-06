Claus Hansen: Helt i orden at vi får sådan en på kasketten

- For mig at se var det et forventet resultat, og jeg synes sådan set, det er i helt orden, at vi får sådan en på kasketten, når vi simpelthen ikke er bedre til: Et - at forklare det vi gerne vil. To - rent faktisk at være troværdige og tillidsskabende, lyder det fra den lokale politiker.

Han vurderer, at folk har fravalgt ham, fordi de ikke ønskede at sende en stemme i retning af den nu forhenværende partileder Anders Samuelsen.

- Det er jeg ikke overrasket over. Det er fordi, det følger landsresultatet, og vi har simpelthen bare været for dårlige. Vi har ikke været gode nok, lyder det fra Claus Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Tønder.

"Stor fejl"

Anders Samuelsen trak sig torsdag som partileder, og Claus Hansen mener ikke, det kunne være anderledes efter valgresultatet.

Han mener, man var utroværdige, da man stillede ultimative krav for derefter at gå i regering og slække på kravene.

- For mig at se, der var det en stor fejl, at vi gik i regering, siger han.

Claus Hansen er ikke afvisende over for at stille op for partiet igen ved et folketingsvalg, men:

- Det forudsætter dog, at vi får en ny ledelse i partiet, og at vi bliver i stand til at forklare borgerne det, vi står for.

Han havde ikke på forhånd gjort op med sig selv, hvor mange personlige stemmer han forventede lokalt - nu blev det altså til de 32.

- Når selv min mor ikke vil stemme på mig, så er det lidt op ad bakke, lyder det fra Claus Hansen.

- Hun sagde: Jeg vil hellere have, at du er i Tønder Kommune, end at du er på Christiansborg.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Claus Hansen 209 personlige stemmer i Tønder Kommune.