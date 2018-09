Circle K jagter skadedyr i Tønder

TØNDER: Det er slut med at hente en liter mælk, en hurtig fransk hotdog eller en pose kaffe hos Circle K på Nordre Landevej i Tønder. I hvert fald for en stund. Circle K-butikken er nemlig ramt af skadedyr, og derfor midlertidigt lukket, fremgår det af et skilt i vinduet:

"Kære kunde. Butikken er midlertidigt lukket pga. mistanke om skadedyr. De kan fortsat tanke brændstof, hvis blot du betaler med kort ved standeren. Vi genåbner butikken snarest muligt og beklager ulejligheden.

I mellemtiden henviser vi til Circle K Rødekro - Mange venlige hilsner Circle K".

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger, har butikkens bestyrer, Patrick F. Hansen, brugt torsdag nat på at jagte den eller de ubudne gæster i forretningen.

Hvornår forretningen lukkede og den igen forventes at åbne for handlende, var fredag ikke muligt at få oplyst fra Circle K's kommunikationsafdeling.