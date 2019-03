Cigarettyv og -røver fængsles og udvises

En 42-årig mand er ved Retten i Sønderborg blevet dømt, efter politiet den 3. december kunne anholde en mand efter et tyveri i Aldi i Tønder. Måneden forinden var han desuden centrum i en tyverisag, som udviklede sig til til det, politiet kalder et røverilignende forhold.

SØNDERBORG/TØNDER: Ved Retten i Sønderborg er der afsagt dom over en 42-årig mand, som foruden en række tyverier også blev dømt onsdag for det tricktyveri, der den 14. november sidste år udviklede sig til et røveri i Aldi i Tønder.

Her forsøgte tre gerningsmænd at slippe afsted fra butikken med noget tøj og en mængde cigaretter, da ekspedienten fattede mistanke. Ekspedienten forsøgte at afskære de tre mand vejen, men blev skubbet væk, da de tre stak af. Derved blev tyveriet til et røverilignende forhold.

Den ene gerningsmand er, ifølge anklageskriftet, fortsat ukendt, mens den andens sag behandles særskilt.

Den 3. december 2018 klokken 13.50 var den nu dømte mand igen på spil i den selvsamme Aldi-forretning i Tønder. Her lykkedes tyveriet i første omgang, men ekspedienten fik denne gang en så god beskrivelse af flugtbilen, at Syd- og Sønderjyllands Politi kort efter kunne standse bilen og anholde den 42-årige.