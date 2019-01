Chokpris: Skolebyggeri bliver 15 millioner dyrere

Tønder: Med et budget på 90 millioner kroner, svarende til 72,4 millioner kroner før moms, skulle man tro, at der var penge nok. Det modsatte viste sig dog at være tilfældet ved offentliggørelsen af licitationen for byggeriet af ny skole i Skærbæk tirsdag middag.

Skolen vil komme til at koste 15 millioner mere end aftalt.

Tegningerne blev præsenteret i februar 2018. Siden er projektet blevet tilpasset og udbudt i 14 delentrepriser, lige fra murer- og tømrerentrepriser til VVS og inventar. Forud for tilbudsgivningen var en lang række nationale og lokale virksomheder blevet prækvalificeret, og da tilbuddene blev åbnet tirsdag på Tønder rådhus, stod det klart, at de 14 delentrepriser i alt vil løbe op i 87.414.340 kroner uden moms. Svarende til godt 15 millioner mere end forventet.

- Her er tale om en væsentlig overskridelse, så det betyder, at vi er nødt til at kigge på projektet igen og se på nye løsninger, lød det fra skolechef Henrik Schou, umiddelbart efter fremlæggelsen af de mange tilbud.

Hvordan projektet kan tilpasses vil der ikke være noget bud på, før rådgiverne og kommunens repræsentanter har mødtes og drøftet budgetoverskridelsen.