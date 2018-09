Chok på landet: Store vindmøller er i spil igen

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager

Efter at kommunens overordnede temaplan om vindmøller blev taget af bordet i byrådssalen to gange, investerede Ulla og Oluf Johnsson 300.000 kroner i deres landejendom. Tilliden til, at de ville slippe for at få store vindmøller som naboer, er nu brudt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard