Cheftræner kan kalde sig for Danmarks målkonge

TØNDER: Cheftræner i FC Sydvest, Jacob Stolberg, har et helt unikt fodbold-cv og kan som den eneste titulere sig selv som målmager uden sidestykke i dansk fodbold.

Den 36-årige spiller scorede i weekenden til 1-0 for sit hold, Haderslev FK, da det vandt sæsonpremieren i serie 5 over Øsby IF. Dermed har Jacob Stolberg prøvet at spille - og score - i samtlige rækker i dansk fodbold. Fra Superligaen til serie 6. Det er i alt 11 rækker, skriver DBU Jylland i en pressemeddelelse.

Jacob Stolberg fortæller, at weekendens scoring mod Øsby var en foræring fra den tidligere medspiller på SønderjyskEs hold, Martin Thomsen.

- Han var helt fri, men meget uselvisk spillede han bolden til mig, så jeg kunne prikke den over stregen. Det var nok den letteste scoring i hele min karriere, griner cheftræneren, der har scoret i flere af rækkerne for FC Sydvest. Det gælder jyllandsserien, danmarksserien og 2. division for førsteholdet og serie 2 for FC Sydvests andethold.