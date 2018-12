Chauffør fra dødsulykke er blevet sigtet

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker fortsat den højresvingsulykke, som tirsdag eftermiddag kostede en lokal 86-årig kvindelig cyklist livet i Tønder.

Den seneste udvikling er, at ulykkens anden part, en 69-årig sønderjysk lastbilchauffør, er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. En sigtelse, som er helt rutinemæssig i denne type sager, forklarer kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Vi kan oplyse, at han er sigtet for uagtsomt manddrab efter ulykken, og at vi fortsat undersøger ulykken. At han er blevet sigtet, er noget, man gør ganske rutinemæssigt i sådan en sag - selv om det kan lyde voldsomt, forklarer han.

En af flere forskelle, som sigtelsen gør, er, at chaufføren i forbindelse med afhøringer skal afhøres under sigtedes rettigheder. Det betyder blandt andet, at den sigtede må have en advokat med.

Ulykken skete cirka klokken 12.50 tirsdag i krydset mellem Nordre Industrivej og Hydrovej. Her svingede den 69-årige lastbilchauffør til højre i krydset, hvorved den 86-årige cyklist blev ramt, mens hun kørte i samme retning som lastbilen. Cyklisten omkom på stedet.