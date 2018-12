Caspersens køer og den gale enke får et nyt liv

Dyrlæge Ole Caspersen har udgivet sin tredje roman. "Møjn Henry" baserer sig på forfatterens egne komedier "Harald køer" og "Den gale enke". Bogen er skrevet på rigsdansk, men skal bidrage til at bevare det talte, sønderjyske sprog.

LØGUMKLOSTER: Ved du, hvad fimmel, fjoche eller fotoknipskasten betyder? Eller kender du forskellen mellem en jubas og en fissemand? Og hvordan har man det, når man enten er stjambe, stjafe eller snisset? Svarene leveres sidst i denne artikel, men du kan også få dem ved at nærlæse bogen "Møjn Henry", som Løgumklosters morsomme mand, dyrlæge Ole Caspersen, lige nu er bogaktuel med. "Møjn Henry" er ifølge forfatteren en "synnejysk roman", der er skrevet på rigsdansk med en stærkt tillempet vestslesvigsk ordstilling og under ibrugtagning af ord, der ganske enkelt ikke findes på (rigs)dansk. Dem er der faktisk en del af. Helt præcist 180 af slagsen bruger Ole Caspersen i romanen, der, meget anvendeligt, slutter med en liste, hvor de 180 sønderjyske ord som en slags service overfor ikke-sønderjyder forklares/oversættes til rigsdansk. - Efterfølgende er jeg faktisk kommet i tanker om flere ord, jeg kunne have brugt og taget med. Men det må så vente til en anden god gang, lyder det fra forfatteren.

Møjn Henry Romanen "Møjn Henry" er Ole Caspersens tredje bog. Han har tidligere udgivet "Henry kat" (2001) og "William og Rotternes Dronning" (2013) og er forfatter til de to komedier "Haralds køer" (1996) og "Den gale enke" (2018)."Møjn Henry" er udgivet på Ole Caspersens eget "Forlaget Tusindfryd".



Bogen kan købes i SuperBrugsen i Løgumkloster samt byens boghandel. Prisen er 150 kroner.



Forfatteren signerer på opfordring.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nok er "Møjn Henry" skrevet på rigsdansk, men stilen er udpræget sønderjysk. 180 sønderjyske ord har fundet vej til bogens sider, som er blevet til i tanken om at hjælpe til bevarelsen af det talte, sønderjyske sprog. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Munter grundtone Den 65-årig dyrlæge er verdensberømt i Sønderjylland og Løgumkloster for sine årlige "Mærken-monologer", der danner den humoristisk optakt til den årlige Klostermærken. Den rejser folk langt for at høre. Ole Caspersen er også forfatter til to komedier, hvoraf "Haralds Køer" fra 1996 er blevet lidt af en sønderjysk klassiker med kultstatus. "Den gale enke" kom til i april i år, og det er netop denne premiereforestilling i Den Gamle Biograf i Løgumkloster, der er anledningen og baggrunden for tilblivelsen af "Møjn Henry". - Efter forestillingen kom folk og spurgte, om de kunne få stykket på skrift. Det kunne de ikke. Det eneste der fandtes, var mit manuskript. Så kom ideen om at skrive en roman, fortæller Ole Caspersen, der i øvrigt selv spillede titelrollen om Henry. Hjemme i skrivestuen i Løgumkloster blev ideen forfinet således, at "Møjn Henry" blev en sammenskrivning af de to komedier. - Med "Den gale enke" havde jeg personerne og handlingen, men der var behov for mere baggrund og dybde. Derfor har jeg parret de to komedier, forklarer forfatteren. Han er kendt for sine morsomme, skæve og finurlige betragtninger. "Møjn Henry" har da også en munter grundtone, selv om den beskæftiger sig med så alvorlige emner som død, sagn og ensomhed.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard "Møjn Henry" er på gaden nu. Den bogaktuelle forfatter har imidlertid også et mere langsigtet håb med romanen - nemlig, at den bliver indtalt som en podcast. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Det sønderjyske Ole Caspersen voksede op på Vojens-kanten. Derfor er hans ellers så velklingende sønderjyske ikke altid helt rent i kanten i forhold til den vestslesvigske udgave, som falder hustruen Inge, der stammer fra Sølsted, helt naturligt. Hjemme hos familien Caspersen tales udelukkende sønderjysk, og Inge har været sproglig konsulent på roman-udgivelsen. For hvad er i grunden forskellen på at være stjampet eller stjafet? En anden vigtig fødselshjælper til "Møjn Henry" er parrets søn Thomas, der er uddannet på forfatterskolen for børne- og ungdomslitteratur. Hans gode råd og vejledninger har været helt uundværlig, lyder det fra faderen.

Telefondamerne Ud over til hustruen og sønnen sender Ole Caspersen også venlige tanker til telefondamerne på dyrlægecentralen. De har nemlig ganske ufrivilligt leveret en ikke uvæsentlig del til bogen. Bogens handling foregår i nærområdet rundt om Løgumkloster, og det er netop fra dette område, at telefondamerne igennem mange år samlede helt specielle sønderjyske egnsudtryk sammen på lister. Det var for selv at få styr på, hvad der blev sagt i den anden ende af røret, og så kunne "ordbogen" gives videre, hvis der kom en ny kollega til. Telefondamernes liste byder på udtryk som skringle, slanner, månge og mærlau, der - inklusive efterfølgende forklaring - har fundet vej til bogen. Den er som nævnt skrevet på rigsdansk - hvilket er et helt bevidst valg. - Der findes ikke nogen sønderjysk retskrivning, og jeg har afholdt mig fra at skrive lydskrift. Så ville der for eksempel kommer en helt masse vokaler i træk, hvilket vil gøre det meget svært at læse højt, forklarer Ole Caspersen.

Fotoknipskasten For netop højtlæsning, er en af Ole Caspersens kæpheste, eller fimmel, som det jo hedder på sønderjysk. Rigsdansk med sønderjysk ordstilling tilsat unikke ord er ifølge ham let at gå til. Udover at bogen bliver købt og læst, har forfatteren også et stille håb for udgivelsens fremtid. - Jeg har en plan om, at bogen på et tidspunkt bliver indtalt som podcast, siger han. Lykkes det, vil hans helt overordnede dagsorden med "Møjn Henry" blive opfyldt: At bogen må bidrage til at bevare det talte, sønderjyske sprog. Det indeholder, som indledningsvist nævnt, blandt andet følgende ord: fimmel = kæphest fjoche = fjollet som i dum og adfærdsvanskelig fotoknipskasten = kamera jubas = drillende og sjovt udtryk for stodder fissemand = fugleskræmsel, der opstilles på den sidst høstede mark stjambe = småskør stjafe = naragtig snisset = fuld