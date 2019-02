Campingpladsejere glæder sig over udsigt til større hytter

Campingpladsejer Allan Svendsen er blandt de lokale, der glæder sig over de nye regler. Han overvejer nu, om han skal bruge det nye reglement til at udvide nogle af sine hytter, der i øjeblikket er 25 kvadratmeter store, til at være op til 45 kvadratmeter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

TØNDER KOMMUNE: I campingkredse har man ventet i spænding i flere år, efter der i sommeren 2016 blev indgået en aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative om en revision af planloven - men siden har man afventet en opdatering af campingreglementet, som indgår i loven. Det ser nu ud til at blive en realitet. I hvert fald har regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti indgået en politisk aftale om at opdatere reglementet med en række konkrete tiltag. Det vil betyde, at campingpladserne har udsigt til, at de i løbet af 2019 kan få grønt lys til at bygge større, højere og ikke mindst flere hytter end tidligere. Ændringen bliver især imødeset med glæde i Dansk Erhverv, hvor chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Lars Ramme Nielsen er tilfreds med tiltaget: - Vi har længe i Dansk Erhverv ment, at det er et paradoks, at campingpladserne er så svært regulerede, når feriehusene har det friere. Vi har set, at feriehusene er blevet større og kan rumme en hel familie under ét tag - så at campingpladserne nu får de samme muligheder, er en parallel udvikling.

Det her forslag er en rigtig god idé. Vi har lige bygget to på 32 kvadratmeter her i 2018, men havde vi kunnet bygge op til 45 kvadratmeter, så havde vi uden tvivl gjort det. Vi er glade for de store hytter, og de er udlejet hele tiden. Linda Rasmussen, ejer af Møgeltønder Camping.

Her er de vigtigste ændringer Planlovens såkaldte campingreglement er ad flere omgange blevet revideret. Senest i 2010, og nu er der igen udsigt til en lempelse af reglerne, som særligt vedrører opførelsen af hytter på campingpladser.Aftalen går på tre primære ændringer - hytternes areal, hytternes højde og antallet af hytter, der kan opføres per campingplads:



Således er der lagt op til, at campingpladserne for fremtiden kan bygge hytter på op til 45 kvadratmeter mod 35 kvadratmeter nu.



De nye, større hytter må ligeledes være fem meter høje mod fire meter i dag.



Endelig kan man sætte flere hytter op end tidligere. Før var man begrænset til at bygge hytter på maksimalt 20 procent af pladsen og maksimalt 60 hytter i alt.



Nu fjernes grænsen på 60 hytter, og man må i stedet bygge hytter på op til 40 procent af pladsen.



Der er strammere regler for hytter, der bygges indenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Her skal man dels have en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og dels må man maksimalt bygge hytter på 30 kvadratmeter og fire meters højde - og man må desuden kun bygge på 20 procent af pladsen.

Passer til familieformer Den nye aftale bliver taget godt imod på de lokale campingpladser. Indehaver Allan Svendsen fra Rømø Familiecamping råder selv over 32 hytter, og han ser et stort potentiale i at kunne bygge større: - Det er en kæmpe mulighed, at vi kan bygge større, så der er en kæmpe tommel op for den her aftale. Med de familieformer og ikke mindst store, sammenbragte familier, som udgør en pæn del af kundegrundlaget i dag, så vil det være en stor fordel at kunne tilbyde større hytter. Allan Svendsens hytter er bygget efter et tidligere reglement fra 2006, og er således på 25 m2. Han vil derfor overveje mulighederne nu: - Det er klart, at der er bedre muligheder med de nye regler her - og skulle vi gøre noget, så vil vi helt sikkert overveje at udvide nogle af de eksisterende hytter. Inde på fastlandet, hos Skærbæk Familie Camping, er der også glæde over lovændringen. Men man vil ikke sætte byggeriet i gang med det samme, forklarer campingchef Berit Mowinckel: - Det har været længe undervejs, og jeg glæder mig selvfølgelig over, at der lettes på reglerne. Det er noget, brancheforeningen har arbejdet hårdt for at opnå, men for os vil det ikke betyde det store. Man bygger ikke bare lige nye hytter - og det er ikke sådan, at vi kan konkurrere med den nærliggende hytteby på det punkt alligevel, forklarer hun.

Havde bygget større På Møgeltønder Camping får tiltaget en varm velkomst. Campingpladsejer Linda Rasmussen tog her to spritnye hytter på 32 kvadratmeter i brug sidste sæson, og det har været en kæmpesucces. Hun har tilladelse til at bygge yderligere tre hytter, men havde det været en mulighed at få op til 45 m2, så havde det været førstevalget: - Det her forslag er en rigtig god idé. Vi har lige bygget to på 32 kvadratmeter her i 2018, men havde vi kunnet bygge op til 45 kvadratmeter, så havde vi uden tvivl gjort det. Vi er glade for de store hytter, og de er udlejet hele tiden. Vi ser helt tydeligt, at kunderne efterspørger en løsning, hvor der er værelser og eget badeværelse. På Møgeltønder Camping er der ikke planer om at bygge flere hytter i den kommende sæson, men Linda Rasmussen tilføjer, at de helt afgjort vil se på mulighederne i de nye regler.