Camping er rammen om et helt unikt fællesskab

Bredebro: Det er netop nu, i påsken, at campingsæsonen starter overalt i landet. I Bredebro er der da også masser af liv på campingpladsen og fastliggerne glæder sig til det helt særlige fællesskab der opstår blandt campisterne.

- For 18 år siden ville min kone på ferie og hun valgte en campinghytte i Bredebro. Siden har vi været her fast hvert år og de sidste 8 år har vi været her stort set hver anden weekend, selvom vi kører ca. 365 kilometer hver vej. Når vi kommer her, er det lidt som at komme hjem til ens anden familie, sådan beskriver Jan Hansen fra Ny Hammersholt ved Hillerød det. Ham og konen, Susanne Beeck, er usædvanligt glade for at komme på campingpladsen i Bredebro.

- Jeg kan jo godt tillade mig at sige at der er stor forskel på Sønderjyder og Nordsjællændere. Jeg er Nordsjællænder og jeg siger at de på Nordsjælland er snobber, mens Sønderjyder bare et nemme at være sammen med, fortæller Jan Hansen, mens han smiler lunt.

- Vi kom hertil i går og måtte starte med at feje sne af det faste gulv, men det gør ikke noget, for stemningen er her allerede og der er også mange andre på pladsen, fortsætter Susanne Beeck, der roser pladsen og indehaverne for at gøre meget godt for fastliggerne.