Byttehandel: Tønder overtager historisk flyhangar

Efter byttehandlen med Miljø- og Fødevareministeriet overtager Tønder Kommune den historiske flyhangar samt 13 hektar i Soldaterskoven. Dermed bliver Tønder Kommune herre i eget hus i forhold til planerne om at etablere et oplevelses- og formidlingscenter sammen med Zeppelin- og Garnisonsmuseet, støtteforeningen for Zeppelinbasen og andre frivillige kræfter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Et mageskifte med Miljø- og Fødevareministeriet gør, at Tønder Kommune sikres fuld ejendomsret over Zeppelinområdet i Soldaterskoven. Som tillægsgevinst får Tønders borgere 45 hektar nyplantet bynær skov og kommunekassen tilføres tre millioner kroner. De er øremærket til et nyt tag.

TØNDER: - Det er en rigtig god nyhed. Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) har svært ved at få armene ned. En byttehandel mellem Tønder Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, sikrer, at den historiske flyhangar og 13 hektar omkringliggende jord i Soldaterskoven nord for Tønder kommer på kommunale hænder. Og ikke nok med det. Tønder Kommune får de tre millioner, der på finansloven er øremærket til renovering af hangarens tag og værksteder, med i handlen. Og hvad får Miljø- og Fødevareministeriet til gengæld? - 45 hektar mark- og græsareal jord vest for jernbanen, så der kan etableres et bælte med bynær skov fra Tønders nordlige udkant op til Zeppelinområdet. Det er ministeriet, der planter skoven, og den vil komme alle borgere til gode. Det er en kæmpe gevinst. Og rent bosætningsmæssigt vil det nye rekreative område bestemt også være et trækplaster, siger Henrik Frandsen.

Byttehandlen er et godt eksempel på Miljø- og Fødevareministeriets kerneopgave. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

Zeppelin Tønder Tønder Kommune har nedsat en politisk styregruppe, der skal koordinere aktiviteter og tiltag, som skal gøre Zeppelinbasen i Tønder til et nationalt fyrtårn.



Visioner, planer og aktiviteter er samlet under navnet Zeppelin Tønder med det overordnede mål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter.



Formand for styregruppen, der skal koordinere tiltag og aktiviteter, er Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen. Øvrige medlemmer er lokalpolitikerne Harry Sørensen (DF), Harald Christensen (S) og Mette Bossen Linnet (V) samt chefkonsulent Henning Christensen, Tønder Kommune, kommunaldirektør Klaus Liestmann og skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen.



"Zeppelin Tønder" får blandt andet følgende opgaver:



- sikre politisk fokus på og prioritering af Zeppelin Tønder- udvikling af et koncept for oplevelses- og formidlingscenter Zeppelin Tønder- rejse midler til projektet- koordinere samarbejdet mellem Tønder Kommune og Naturstyrelsen omkring Soldaterskoven- koordinere samarbejdet med de frivillige foreninger omkring Zeppelin Tønder- koordinere løbende aktiviteter der sikrer besøgene ved flyhangaren og byen

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Der har det sidste års tid været stor bevågenhed om flyhangaren og Zeppelin-området i Tønder. Senest blev hundredåret for det engelske angreb på basen i Tønder genskabte i juli med special effects og fly. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Et godt eksempel Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er glad for byttehandlen, der både vil være til gavn for lokalområdet og naturen. - Byttehandlen er et godt eksempel på Miljø- og Fødevareministeriets kerneopgave. Vi afgiver et område, som har stor historisk betydning, men ikke en stor naturmæssig værdi. Til gengæld får vi et areal, hvor vi kan plante ny skov, som vil være til glæde for mange generationer af hundeluftere, motionister og andre, der skal ud i det grønne. Skoven kan også blive brugt til at formidle historien om resten af Zeppelinbasen, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse, som ministeriet og Tønder Kommune udsendte fredag formiddag. Forinden havde et enigt økonomiudvalg i Tønder Kommune nikket ja til byttehandlen. Ifølge Henrik Frandsen vil den planlagte renovering af flyhangaren igangsættes så hurtigt som muligt.

Foto: Martin Bo Noerregaard Zeppelinbasen og flyhangaren (foto) blev opført af den tyske krigsmarine under 1. verdenskrig, hvor Tønder og Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Tønder

Stor bevågenhed Kommunens overtagelse af Zeppelinområdet og den historiske flyhangar er den foreløbige kulmination på et forløb på bare halvandet år. Dengang - i april 2017 - stod hangaren til at blive jævnet med jorden, men siden satte en arbejdsgruppe fra det lokale Zeppelin- og Garnisonsmuseum at råbe både lokale politikere og folketingsmedlemmer op. Det seneste års tid har det været stor bevågenhed omkring området. Ud over at lande på finansloven for 2018 indgår Zeppelin-området bl.a. også i en kommende dansk storfilm om 1. verdenskrig med titlen "I krig og kærlighed", der er stiftet en støtteforening og Tønder Kommune har nedsat en styregruppe, der skal koordinere kommende tiltag.