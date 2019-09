Byggepladsen har ligget øde hen flere år: Envo-direktør vil ikke længere sætte dato på, men det bliver bygget færdigt

Byggepladsen ved Solvig har ligget øde hen i snart mange måneder - for ikke at sige år. Envo-direktør garanterer dog, at byggeriet bliver gennemført - men han vil ikke længere sætte tidshorisont på.

TØNDER: I september 2014 tog prins Joachim med hjælp fra daværende borgmester Laurids Rudebeck og Envo-direktør Bo Asmussen med hjælp fra en gravko, det første spadestik til det 550 millioner kroner dyre Envo Biogas Tønder. Dengang var det meningen, at anlægget skulle stå fikst og færdigt til brug i efteråret 2015. Det er som bekendt ved at være noget tid siden, og for det utrænede øje ser det ikke ud til, at der er sket noget som helst på byggepladsen de sidste tre-fire år.

Ny entreprenør

Envo Biogas Tønde har længe været forsinket på grund af byggesjusk lavet af den tidligere entreprenør Per Aarsleff A/S. En voldgiftssag har dog også medført, at biogasanlægget ved Tønder har fået tilkendt et kæmpebeløb i et forlig på 84 millioner kroner, og i starten af året sagde Bo Asmussen, at anlægget grundet nye regler og love skulle stå færdigt i 2020.

Mens der ikke er synligt bevis på arbejde på byggepladsen, fortæller Envodirektøren, at der er hektisk aktivitet i kulissen. Lige nu skulle en ny hovedentreprenør være ved at gennemgå plantegninger og detaljer, som er overladt fra Per Aarsleff - men hvem den nye entreprenør er, vil Bo Asmussen ikke afsløre. Tilbage i sommeren 2018 oplyste Envo i sit eget nyhedsbrev, at det var det argentinsk entreprenørfirma, JCCC - Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A - der er ejet af storinvestor Jose Cartellone - som med sit nye danske datterselskab skulle færdiggøre byggeriet.