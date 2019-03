Byfond skruer op for tilskud til nye døre

Højer: Døre og vinduer gør en stor forskel for, hvordan et hus tager sig ud. Derfor vil Højer Byfond nu gøre en ekstra indsats for at opmuntre ejere af fredede og bevaringsværdige huse til at fokusere endnu mere på de dele.

I år vil man derfor kunne få helt op til 70 procent i støtte til døre - mod hidtil 50 procent. Samtidig har bestyrelsen vedtaget at fastholde støtten med op til 70 procent til vinduer.

- De historiske huses vinduer er at sammenligne med øjne i et ansigt - de giver i den grad karakter til facaden. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vinduer - og døre for den sags skyld - passer til resten af huset. Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at få endnu flere af de originale vinduer og døre bevaret og udskiftet de nyere og ikke tilpassede. Derfor har vi besluttet at øge tilskuddet, og det håber vi, mange vil benytte sig af, siger Eske Møller, formand for Højer Byfond, i en pressemeddelelse.