Byfest sluttede af med heste og pattegris

AGERSKOV: Så er Agerskov Byfest 2018 historie.

Efter en lang uge med et væld af aktiviteter sluttede festen søndag af med ringridning med deltagelse af 83 ekvipager og efterfølgende helstegt pattegris i festteltet.

Mens de sidste ringe søndag blev sikret blandt rytterne, stillede de første sig op i køen for at få del i den lækre pattegris. Samtidig var det en god lejlighed til at se tilbage på en begivenhedsrig uge, der har budt på både kirkekoncert med Trine Gadeberg, gadecykelløb, seniorfest, løb og Agerskov Dysten. I Agerskov Dysten skulle de otte deltagere igennem 10 forskellige forhindringer på tid. Efter at have ligget bagest i feltet overraskede Jakob "Minigolf" Schmidt alt og alle ved at sikre sig sejren og præmien på 1500 kroner.