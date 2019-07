Byfest i Arrild: Traktorer i galop

Det var nødvendigt at holde tungen lige i munden for at tage ringene. Foto: Claus Thorsted

Søndag var sidste dag i årets byfest i Arrild. Endnu en gang var der traktorringridning på programmet, og turneringen tiltrak rutinerede traktorryttere.

Arrild: Det hele startede med fællesspisning og sangaften om onsdagen, hvor godt 60 personer deltog. Og torsdag var der fuldt hus til bankospil til årets byfest i Arrild. Og da avisen søndag mødte byfestformanden, Brian Thomsen, i det store festtelt, var han da også godt tilfreds med årets arrangement. - Det er gået fint, lød det fra Brian Thomsen, som i samme øjeblik var på vej ind for at finde ud af, hvem der skulle have æren af at vinde årets "Egernpris", som skulle uddeles senere på søndagen. Udenfor teltet var der en masse brummeri. Det kom fra de mange traktorer, som var i gang med traktorringridning. Princippet er det samme som ved klassisk ringridning på hest - det gælder om at tage så mange ringe som muligt med sin lanse. Det var tydeligt for enhver, at traktorerne ligesom hestene ved traditionel ringridning var blevet gjort klar til at blive vist frem, og køretøjerne i de røde, grå, blå og grønne farver lyste op på ringriderpladsen. Enkelte traktorer var også blevet udsmykket med blomster i dagens anledning.

Foto: Claus Thorsted Der opstod traktorkø ved galgerne. Foto: Claus Thorsted

En kvinde i sædet I de fleste sæder sad der mænd, men i et par stykker var det kvinder, der styrede maskinen. En af dem var Heidi Christensen fra Hjordkær. Selvom hun som kvinde skilte sig ud, var det langt fra første gang, at hun deltog i traktorringridning. Sammen med sin mand, sin far og hans kone tager hun rundt til flere traktorringridninger, og ifølge hende er det noget helt særligt at sætte sig bag rattet på traktoren. - Det giver en spænding i kroppen og en glæde over at se publikum, der bakker op om os, sagde Heidi Christensen, som ved dagens turnering havde misset seks ud af 16 ringe med sin lanse. Lidt bedre var det dog gået for faderen, Børge Kristoffersen. Han havde kun misset en enkelt ring ud af de 16 med otte runder tilbage. - Det er lidt nemmere på en traktor, fordi den kører stille. På en hest skal du følge dens tempo, forklarede Børge Kristoffersen, som gennem flere år har deltaget i ringridning på både hest og traktor.

Foto: Claus Thorsted Børge Kristoffersen tog sig et hvil på en stol, mens datteren Heidi Christensen stod ved siden af. På traktoren kom hans kone Hanne kørende forbi. Foto: Claus Thorsted

Det bliver i familien Rundt omkring ringriderpladsen stod eller sad folk for at følge med i dysten eller snakke med deltagerne, når de holdt i kø til galgerne. På en af stolene sad Susanne Schmidt fra Øster Løgum, for også i hendes familie er traktorringridning en beskæftigelse, der samler dem. I år var de otte personer afsted, og det var femte år, at familien deltog til traktorringridning ved byfesten i Arrild. Der er især én grund til, at hun deltager i netop denne form for ringridning. - Det er sammenholdet, der er omkring traktorringridning, lød forklaringen fra Susanne Schmidt, som siden 2002 har deltaget i traktorringridning. Hun har derfor vænnet sig til brummeriet fra de mange traktorer, og turneringen på traktor betyder faktisk så meget for hende og resten af familien Schmidt, at de selv holder traktorringridning til august.

Foto: Claus Thorsted En af de rutinerede traktorryttere var Susanne Schmidt fra Øster Løgum. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Pølsevognen var også populær ved byfesten i Arrild. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Det krævede et skarpt øje at ramme med lansen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Der var plads til smil fra traktorrytteren Hanne Kristoffersen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Byfest i Arrild med blandt andet traktorringridning. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Byfest i Arrild med blandt andet traktorringridning. Foto: Claus Thorsted