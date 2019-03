Byens billigste: Tønder gør nye byggegrunde klar

Ifølge et oplæg, der er godkendt af kommunens økonomiudvalg og nu også i byrådssalen, kan her etableres ni huse på grunde mellem 875 og 1333 kvadratmeter. Desuden bliver der plads til et grønt område.

Nærmere undersøgelse af forholdene viste imidlertid, at forureningen holdt op imod bygningernes standard og tilstand var så omfattende, at alle blev jævnet med jorden.

19 elever og fem beboere måtte i første omgang midlertidigt finde et nyt sted at være.

I forbindelse med en facaderenovering i et kombineret undervisnings- og beboelsesbyggeri blev der konstateret for højt indhold af PCB.

Byens billigste

Et økonomisk overslag viser, at byggemodning og salg af de ni grunde vil koste 1,7 millioner kroner, og dermed er den beregnede mindstepris pr. kvadratmeter byggegrund udregnet til 276 kroner. Denne pris, der er godkendt i økonomiudvalget, blev torsdag aften fremlagt til endelig godkendelse i byrådssalen. Her blev der nikket ja og givet grønt lys for byggemodningen, og dermed bliver de ni kommende byggegrunde de billigste inden for Tønder bys grænser.

De grunde, kommunen i forvejen har til salg i Tønder by, koster på Rosinfeltvej 290 kroner pr. kvadratmeter, mens grundene på Torps Have koster fra 387 til 430 kroner pr. kvadratmeter inkl. moms.

Baggrunden for, at grundene i Torps Have er noget dyrere er, at der her er byggemodnet mere eksklusivt med brostensbelægninger, beplantede hække ligesom grundene er ekstra store.

Grundene på Rosinfeltvej er ifølge sagsfremstillingen også byggemodnet mere ambitiøst end Ludvig Andresensvej bliver, med blandt andet regnvandsbede, boligveje med flexfelter og åbne render, der leder vand væk fra grunden.

Byggemodningen på Ludvig Andresensvej bliver ifølge oplægget helt almindelig, hvilket forklarer den billigere pris.

Grundpriserne i Tønder by er ifølge en opgørelse fra forvaltningen de dyreste i kommunen. Alle andre kvadratmeterpriser i kommunen ligger fra 270 kroner pr. kvadratmeter i den dyre ende og helt ned til 30 kroner pr. kvadratmeter inkl. moms for ældre byggemodnede grunde i kommunens mindre landsbyer.