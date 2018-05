Butikstyveri endt i sigtelse for røveri

Det var her i en af Lakolk Butikstorvs forretninger, at den 70-årige tysker først optrådte som butikstyv og nu er sigtet for røveri. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

70-årig tysker måtte overnatte i politiets varetægt og er sigtet for røveri, efter at en butikstyveri i et gavecenter på Lakolk Butikscenter udviklede sig onsdag formiddag.

LAKOLK: Trods sin alder risikerer en 70-årig tysk statsborger at få alvorlige problemer med det danske retsvæsen, efter at et butikstyveri onsdag formiddag på Rømø udviklede sig. Faktisk er manden sigtet for røveri og risikerer dermed en ubetinget fængselsstraf. Ifølge politiets oplysninger optrådte manden som kunde i Gavecentret på Lakolk Butikstorv. Han forlod butikken med nogle figurer, som han ikke betalte for. Ansatte løb efter butikstyven. Men han overgav sig ikke lige med det samme. - Han slog ud efter personalet, og dermed bliver der tale om røveri, forklarer lederen af den lokale politiefterforskning, politikommissær Jens Peter Rudebeck. Det lykkedes at tilbageholde manden indtil en tilkaldt patrulje tog over.