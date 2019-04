Butikstyve fik kolde fødder i Netto

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi har gode spor at gå efter ovenpå et forsøg på butikstyveri torsdag aften klokken 17.45. I Netto i Tønder forsøgte tre personer at komme ud af butikken med en mængde varer, men butikspersonalet var vakse og råbte op om de tre personer, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck:

- Da de tre bliver anråbt på vej ud af butikken, smider de varerne og løber. De er blevet set inde i butikken, hvor de har gemt varer i deres tasker, men de fik kolde fødder, da de blev råbt ad. Så de smed varerne udenfor butikken - og når man er forbi kasselinjen, så er tyveriet fuldbyrdet. Der er tale om en mand og to kvinder, forklarer han.

De tre løb ud på parkeringspladsen og stak efterfølgende af i en bil, som Syd- og Sønderjyllands Politi har et godt signalement af:

- Ude på parkeringspladsen hopper de ind i en bil og kører væk, og det er særligt denne bil, vi har en god beskrivelse af. Der er tale om en hvid BMW, og vi har også registreringsnummeret på bilen, forklarer han.