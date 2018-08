Butikstyv afsløret på åben gade

TØNDER: En 52-årig kvinde fra Ribe blev torsdag eftermiddag afsløret som butikstyv i gågaden i Tønder.

Foran Intersport-forretningen i Storegade stoppede hun op ved et udstillingsstativ med flere jakker. Idet hun troede, at ingen lagde mærke til det, tog hun to jakker ned fra bøjlerne og forsvandt. Men kvindens gøren var blevet bemærket, og hun blev herefter tilbageholdt, indtil en politipatrulje nåede frem.

Kvinden er nu sigtet for tyveriet af de to jakker, der repræsenterer en samlet værdi på 1200 kroner.