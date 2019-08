Butiksejere jubler over festivalen: Det er fantastisk

Per Lundgård fra Tøjeksperten er ovenud tilfreds med den omsætning han har haft under festivalen. Også 4+-dagene får roser med på vejen fra butiksejeren. Foto: Martin Franciere

De handlende i gågaden i Tønder er i disse dage både trætte og glade. Handlen er gået lystigt. Det gode vejr får æren for fire livlige - og indbringende - dage i gågaden.

TØNDER: Mandag er Tønder Festival vel overstået for langt de fleste. Allerede søndag kunne en række af byens forretningsejere gøre en tidlig status og se tilbage på en travl festivaluge. Der er generelt stor tilfredshed med antallet af gæster i byens gader gennem festivaldagene og ikke mindst gæsternes evne til at hive tegnebogen frem. Hos Glaskunsten, der i festivaldagene har udvidet forretningen på Torvet med en butik på campingpladsen, har dagene været "okay", fortæller glaskunstner Joan Juhl og tilføjer, at butikken på pladsen har rykket rundt flere gange, og at kunderne i starten havde svært ved at finde frem til den nye beliggenhed.

Jeg synes, det er hårdt. Jeg har sovet ni timer - fra torsdag til søndag. René Snitgaard Jørgensen, indehaver af Torvets Pølser.

René Snitgaard Jørgensen er ved at være slidt ned til sokkeholderne. Fra torsdag til søndag har han kun haft tid til at sove i ni timer - det er tre timer per nat. Det er hårdt, men om 14 dage, når jeg har pustet ud, så savner jeg festivalen igen, lyder det fra Torvets pølsemand. Foto: Martin Franciere

Tøj og smørrebrød Den udprægede tilfredshed er også på plads i den nyåbnede frokostrestaurant Smørrebrættet i Vestergade. - Vi klager ikke. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente os af festivalen, men vi er bestemt ikke kede af det, siger Vinzent Fischer, der har åbnet forretningen sammen med kæresten Henriette Palmvig. Mens selve festivaldagene har været givtige for Smørrebrættet, så har 4+-dagene ikke givet ekstra kunder i frokostrestauranten. - Det har været lige som helt almindelige dage, siger Vinzent Fischer. Hos Tøjeksperten har der været forrygende travlt, fortæller ejer Per Lundgård. - Lørdag var tre gange så god som en ellers god lørdag. Og vi har kunnet mærke, at 4+-dagene giver flere folk i gaden, siger Lundgård, der søndag i tidsrummet klokken 11 til 14 formåede at sælge lige så meget tøj, som to sælgere plejer at gøre på en almindelig hverdag. - Så om lidt kan jeg lukke med god samvittighed, storsmiler han.

Ni timers søvn Hos Torvets Pølser har René Snitgaard Jørgensen slidt og slæbt hele ugen. Søndag eftermiddag så den ellers energiske pølsemand noget bælgøjet ud - og det har sin gode grund: - Jeg synes, det er hårdt. Jeg har sovet ni timer - fra torsdag til søndag. lyder det fra pølsemanden, der også har en vogn ved festivalens hovedindgang. Søndagens varme var dog ikke god for pølsesalget. - Når det er for varmt, spiser folk ikke pølser, siger René Snitgaard Jørgensen, der dog er ganske tilfreds med omsætningen under festivalen: - Vi har været fantastisk heldige med vejret. Hos Restaurant Ros-folkene, Marcel Rodrigues og Steffen Snitgaard, var der søndag tid til at slappe af efter en række hektiske dage. Humøret var højt og der blev nydt et enkelt glas kølig hvidvin: - Det har været fantastisk, konstaterede en storsmilende Marcel Rodrigues.