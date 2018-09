Budget 2019: Bredt forlig med kritiske røster

Der var bred opbakning men også kritiske bemærkninger i byrådssalen under førstebehandlingen af Tønder Kommunes budget for 2019. Arkivfoto: Uwe Iwersen

Selv om alle 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen bakker op om næste års budget for Tønder Kommune, betyder det ikke, at alle er jublende lykkelige over den økonomiske køreplan. Det viste førstebehandlingen af budget torsdag aften i byrådssalen.

TØNDER: Det er svært at blive rigtig uenig om noget, man er enig om. Men man kan da forsøge sig. Det gjorde kommunalbestyrelsen i Tønder torsdag aften. Forud for første behandling af kommunens budget for 2019 var der indgået et bredt forlig som alle partier og politiske grupperinger havde underskrevet. Men forlig er ikke nødvendigvis ens med fuld fordragelighed. Den største kritiker af Tønders økonomiske indsatsområder i 2019 og årene frem er Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen. - Budgettet tager ikke højde for den største udfordring, vi står over for, nemlig, at vi er 5000 færre i Tønder Kommune om 10 år, sagde Thomas Ørting Jørgensen. Han har tidligere betegnet budget for "et glansbillede" af Tønders situation. Ved førstebehandlingen strammede en retorikken yderligere. - Den tekst der medfølger budgettet (selve aftale underskrevet af alle partier, red.) er en selvfed opfattelse om, hvor godt det går i Tønder Kommune. Vi er for topstyrrede og for træge til at forholde os til de udfordringer, vi står overfor, sagde han. Når han alligevel var en del af det samlede forlig, skyldtes det hensynet til, at få indflydelse på de 11 mio. kr., der årlig er afsat til strategi og visioner (se faktaboks).

Fakta Budgetforliget i Tønder Kommune lægger bl.a. op til, at der afsættes 11 mio. kr. årligt - i alt 44 millioner frem til 2022 - i indsatsområderne i den tidligere godkendte visions- og strategiplan.Pengene skal sikre følgende målsætninger:



- at forbedre sundhedsprofilen



- at forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud



- at andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart



- at der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme



- at der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Den tidligere oldtidspark "Hjemsted - Danernes verden" er fra at have været på kommunens salgsliste flyttet over i kommunen driftsbudget med årligt 2,6 mio. kr. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Opbakning Netop denne pulje fik af de politiske ordførere rosende ord med på vejen. Det samme gjorde den kendsgerning, at alle 31 kommunalpolitikere fordelt på 10 partier og grupperinger, bakkede op om budgettet. - Det er et stærkt forlig, der giver en stor sikkerhed for kommunens borgere, politikerne og medarbejderne, sagde borgmester Henrik Frandsen. Tønder Kommune udnytter det økonomiske råderum på både drifts- og anlægssiden. Alene næste år er anlægsbudgettet på 108 mio. kr., hvor den ny skole i Skærbæk og Tønder Marsk Initiativet tilgodeses med de største beløb. Anette Abildgård Larsen (K) sagde, at budgettet leverede gode løsninger inden for de rammer, der var fastsat. Hun glædede sig specielt over, at der var fundet plads til en tidligt indsats over for nyfødte - endda inden fødslen. Både SF og Enhedslisten fandt fremgangsmåde af budgettets tilblivelse betænkelig. Hvorfor aftales det hele bag lukkede døre på et budgetseminar? - Mere offentlighed giver mere medejerskab. Det er borgernes penge, det drejer sig om, sagde Mathilde Ziefeldt (SF).