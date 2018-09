Buddy Hollys musik genopføres på Rømø

Rømø: Den 23. september kommer Tørdokken på Rømø Havn til at være scene for en eftermiddag, der kommer til at stå i musikeren Buddy Hollys navn. En konferencier vil binde eftermiddagen sammen, mens dansere, professionelle musikere og lokale bands vil genskabe stemningen fra Buddy Hollys storhedstid.

De to professionelle musikere er Kirstine Bonde og Mads Bjørn. Sidstnævnte har tidligere arbejdet sammen med kunstnere som Lis Sørensen og Carpark North.

Det er Rømø Kunst- og Kulturforening, der står bag arrangementet, og formand for foreningen, Jacques Thierry, har store forventninger til eftermiddagen:

- Vi prøver at skabe fem kvarter i det univers, der omgav Buddy Holly, da han levede i 1950'erne. Vi har både musik og dansere, der skal fremkalde den stemning, som omgav ham, mens de to professionelle solister vil prøve at fortolke nogle af hans sange i en ny moderne version, siger han.