Bubber fik børnene til at hoppe

Grundlovsdag handlede ikke kun om demokrati og stemmer. For de mindste stod dagen på motionsløb i Tønder til fordel for børn med diabetes.

Tønder: Onsdag var en dag med mange forskellige dage i en: Fars dag, grundlovsdag, valgdag, men for de mindste var det først og fremmest løbedag. Omkring Liebestempel i Tønder havde Tønder Cykelmotion i samarbejde med Dansk Firmaidræt og Tønder Kommune inviteret børn og deres familie til løb i en god sags tjeneste.

Beløbet, det kostede at stille til start, gik ubeskåret til Diabetesforeningens arbejde med børn med diabetes.

Det hele startede med et tilsvarende løb, som Christian Lassen overværede i København. Han er formand for Tønder Cykelmotion og nu tovholder for familieløbet og fik hurtigt ideen til at få arrangeret et motionsløb i Tønder.

- Det var et hamrende godt initiativ, så det skulle vi også have her. Vi skulle finde noget, der appellerede til folks hjerte. Det er der meget, der gør, men vi valgte børn med diabetes. Det er et godt projekt, sagde Christian Lassen.

Et stille håb fra ham var at se i hvert fald hundrede børn til løbet.