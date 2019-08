Brunch og bobler i byen: - Vi har faktisk aldrig været nede på festivalpladsen

Tønder: Rundstykker, røræg, bacon, pålæg, melon og meget andet. Lørdag formiddag var der stillet frem til den store brunch hos Tønder-beværtningen Skibbroen. Her bød man inden for til champagnebrunch og musik med O.S.3.

Champagnebrunchen blev gennemført første gang i fjor, efter at Mikkel Ro Larsen og Marcel Wendicke havde overtaget stedet.

- Så tænkte vi, vi skulle have noget, der gjorde, at folk kom tidligt for at skabe den her folkelige stemning, fortalte Mikkel Ro Larsen lørdag.

Sidste år endte man med at have omkring 100 til champagnebrunch, og senere måtte man ringe efter ekstra folk til at servere, fordi der var så mange gæster.

Lørdag var der også pænt besøgt fra brunch-starten.

- Vi har haft en god festival indtil videre med kun glade folk, fortalte Mikkel Ro Larsen.