Brugsforening tager millionunderskud med ud af 2018

For tredje år i træk har Tønder og omegns Brugsforening røde tal på bundlinjen. Foreningen har en stor egenkapital at stå imod med, men formanden appellerer til medlemmers opbakning og solidaritet.

TØNDER: Det startede skidt, og det endte ikke godt.

2018 vil i Tønder og omegns Brugsforening næppe blive husket som et jubelår. I årets første uger fik Kvickly-butikken på Plantagevej et særdeles uvelkomment besøg af en rotte. Det lukkede butikken i 10 dage, og endte med at koste et så stort omsætningstab, at det ikke stod til at indhente. Også selvom den lokale brugsforening delvist var dækket af forsikringen, så endte det i røde tal.

- Vi kommer ud med et underskud på cirka 1,8 millioner kroner. Årsagerne er mange. Vi har desværre haft en mindre omsætning end forventet - samt større omkostninger end forventet. Vi er fortsat udfordret af grænsehandlen. Vi er også udfordret med baggrund i det generelt faldende forbrug i dagligvarebranchen.Men vi er fortsat en sund forening, sagde foreningens formand, Hanne Sørensen, på generalforsamlingen.

Brugsuddeler og direktør Per Sørensen anslår, at rotte-besøget isoleret set har kostet et sted mellem 200.000 og 300.000 kroner.

- Men det er utroligt svært at sige præcist. Efter genåbningen tog det også nogen tid, inden vi var oppe i gear igen. Jeg kan kun sige, at hele forløbet ikke var sjovt. Det ønsker man ikke for sin værste fjende, siger Per Sørensen.