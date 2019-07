Broen Tønder og Agerskov Efterskole står bag ferieprojekt for udsatte børn

Tønder: Broen Tønder er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn i Tønder kommune, så de kan få en aktiv fritid og dyrke en fritidsinteresse på lige fod med deres jævnaldrende. Broen Tønder søger penge hos diverse fonde for at skaffe midler til denne støtte og har i 2018 givet økonomisk støtte til i alt cirka 250 udsatte børn fra hele Tønder Kommune.

Broen Tønder er i år i samarbejde med Agerskov Efterskole arrangør af et ferieprojekt for udsatte børn og deres forældre fra Tønder Kommune. - Vi vil gerne sikre, at også disse børn - på lige fod med deres klassekammerater - får mulighed for at fortælle om en god ferieoplevelse, når de vender tilbage til skolen efter sommerferien, lyder det fra samarbejdspartnerne.