Brølende traktorer skal trække tusinder af folk til Visby

VISBY: Hvis der er nogen, der nærlæser vejrudsigten i disse dage, så er det formanden for foreningen Visby Traktortræk, Morten Hansen.

- Bare det ikke regner, lyder det fra Morten Hansen med henvisning til Kristi himmelfartsdag på torsdag, hvor der igennem efterhånden mange år har været fast tradition for traktortræk i Visby. Det plejer at være et tilløbsstykke af de store.

- Vi lægger vores budgetter og indkøb med udgangspunkt i 3500 tilskuere, siger Morten Hansen.

Fra at være et meget lokalt traktortræk, som Tønderegnens Landboungdom stod for i starten, har Visby-trækket vokset sig stort. Visby er nemlig blevet en DM-afdeling under Dansk Tractor Pulling (DTP).

- Det betyder, at traktorerne kommer fra hele landet, og det gør vores publikum også, påpeger Morten Hansen.