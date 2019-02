Kisbæk: Natten til lørdag blev en varevogn fyldt med nybagt brød stjålet fra Kisbæk Brødgård ved Løgumkloster. Nu er varevogen blevet afleveret tilbage og en 37-årig mand er sigtet i sagen, oplyser Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Søndag blev den nu sigtede person i sagen formentlig ramt af dårlig samvittighed og ringede til Kisbæk Brødgård og sagde, at han var kommet til at stjæle deres varebil og gerne ville aflevere bilen tilbage. Det gjorde han så, men han har stadig begået tyveri, så det er han blevet sigtet for, siger Nikolaj Hølmkjær.