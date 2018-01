Brev gav pote: Tre borgmestre indkaldt til møde om lukning af jernbaneoverskæringer

Tønder: 22. december skrev borgmestrene i Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Tønder Kommune i fællesskab et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) om en beslutning fra Banedanmark om at lukke en lang række overkørsler i de tre kommuner.

Brevet indeholder blandt andet eksempler på, at nedlæggelserne betyder, at landmænd får en væsentlig større omvejskørsel til deres marker, og at cyklister fremover skal ud på stærkt trafikerede veje. Brevet slutter med, at man anmoder om at opgradere nogle af de mest benyttede overkørsler i kommunerne med signalanlæg frem for at lukke dem.

Tidligere borgmester Johnny Søtrup udtalte dengang, at man ville tale med større vægt, hvis man sendte et brev fra tre kommuner istedet for blot én, og brevet må have gjort indtryk hos transportministeren, for ihvertfald er de tre kommuner nu indkaldt til et møde hos Banedanmark.

- Der er løbet meget vand i åen siden beslutningen om at lukke overskæringerne blev truffet, og vi mener man med fordel kunne lave mere simple løsninger frem for at sende landmænd ud på store omveje, der også inkluderer hovedvejene, siger nuværende borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.