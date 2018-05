Bredside fra Tønder: Sønderjyske kolleger er uredelige

Politikerne i Haderslev og Sønderborg fik verbale øretæver fra byrådskollegerne i Tønder, der blandt andet talte om "sognerådspolitik af værste skuffe" i sagen om placering af moderinstitutionen for en ny, fælles uddannelse.

TØNDER: - Uredelig. - Sognerådspolitik af værste skuffe. - Den aftale vi indgik, har man ikke holdt sig til. Der var lagt i kakkelovnen til de sønderjyske politiker-kollegerne, da kommunalbestyrelsen i Tønder skulle sige god for et ny fælles sønderjysk undervisningstilbud, det såkaldte FGU. Alt var ellers timet og tilrettelagt, og alt så fredeligt og fordrageligt ud. Men så endte det helt anderledes. Hvad var der sket? De fire sønderjyske borgmestre var i marts blevet enige om en fælles sønderjysk model for FGU-tilbuddet. I alle fire kommuner skulle der etableres et uddannelsestilbud. Placeringen af moderinstitutionen skal først afgøres på et senere tidspunkt. Sådan var det aftalt, og sådan skulle det godkendes i de fire sønderjyske byrådssale. Men det skete ikke. Haderslev var den første til at bryde musketereden. I stedet for at lade spørgsmålet om placeringen af moderinstitutionen stå åbent, besluttede politikerne at godkende den sønderjyske model med den tilføjelse, at den skulle ligge i Haderslev. Da denne beslutning blev kendt i Sønderborg, reagerede byrådet omgående. I al hast blev i det besluttet, at Sønderborg mente, at Sønderborg skulle huse uddannelsesinstitutionen. Og så kom turen til Tønder, hvor borgmester Henrik Frandsen tydeligvis havde svært ved at holde kammertonen. - Den aftale vi indgik, har man ikke holdt sig til. Det er problematisk for det sønderjyske samarbejde fremadrettet, sagde han, og lagde op til at godkende en ny dagsordenstekst, der holdt alle forhandlingsmuligheder åbne.

FGU FGU står for Forberedende GrundUddannelse og er et nyt undervisningstilbud for elever, der efter folkeskolen hverken er i job eller anden uddannelse.



I Sønderjylland arbejdes med en fælles model, således at der etableres et undervisningstilbud i hver af de fire kommuner. Placeringen af den sønderjyske moderinstitution skulle drøftes og afgøres på et senere tidspunkt.



Det er den del aftalen, som Haderslev og Sønderborg kommuner ikke har fulgt.

Trist Det fik han efterfølgende opbakning til, men det gik ikke fredeligt for sig. Skuffelsen over de sønderjyske kollegers aftalebrud var udbredt. - Det er sognerådspolitik af værste skuffe. Meget trist. Jeg føler mig dårlig behandlet, sagde socialdemokraternes Peter Christensen, der har deltaget i de forberedende fælles sønderjyske møder. Claus Hansen (LA) var også klar i mælet. - Jeg troede at vi i Sønderjylland har forståelse for hinanden, og at vi hjælper hinanden. Vi er ikke så mange, at vi skal bekrige hinanden, sagde han. Løsgænger Jens Møller var skuffet over, at man tilsyneladende kun kan blive enige om de ting, der ikke gør ondt. - Det taler ikke for et særligt godt arbejdsklima, sagde han. Anette Abildgaard (C) konstaterede, at forløbet var foregået på en meget mærkelig måde. - Det er uredeligt, sagde hun.