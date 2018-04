Bredebromessen byder på blandede oplevelser

Bredebro: Bredebro Idrætscenter er rammen om lørdagens messe i Bredebro. Det er en salgsmesse, hvor der i to haller udstilles alt lige fra havemaskiner over tøj til postkort og brugskunst. Bag messen står Bredebro handel, håndværk og industri, HHI.

For børnefamilierne er der arrangeret besøg af Onkel Reje fra DR's tv-kanal for børn, Ramasjang, og af Tryllestøv, der er kendt fra Danmark har talent.

Ud over underholdning for børn, er der på scenen også planlagt indslag fra Dansktoppen. Sidst på formiddagen går Jan Dalsgaard Madsen på scenen. Mange vil kende Jan Dalsgaard Madsen fra Jan og Sonnyboys. Om eftermiddagen synger Karina Høgfeldt, der har spillet med Svanerne og er kendt for sange som Vi holder fest og Fætter Hans.

På en af messestandene vil æ sproch være i fokus. Der bliver både "bom", "mojn" og "køn kaach" i lange baner, hvis man besøger Marskshoppens stand, mens der også bliver mulighed for at møde en autoriseret kloakmester, købe badetøj og lingeri på standen Hos Hanne eller nye gulve fra Garant. Over 25 udstillere har booket en stand, og bliver gæsterne på messen sultne, søger Bredebro Idrætscenter for, at der er mad i cafeteriet.