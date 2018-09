Bredebro-knægt overtager føring i mesterskab

Trods en dag (og nat) med op- og nedture på Padborg Park avancerede Ole Petersen, Bredebro, i weekenden til at overtage den samlede føring i årets DST-mesterskab. Det er første gang i karrieren. Nu venter legendariske Hockenheim og en hæsblæsende og tæt sæsonafslutning forude.

Vild jubel lyder og ser måske anderledes ud, men Ole Petersen kan for første gang i karrieren som kører i Danish Superturisme Turbo-klassen (DST) se det hele sådan lidt fra oven. Efter weekendens hæsblæsende Night Race på Padborg Park fører den 21-årige Bredebro-knægt for første gang i karrieren i den samlede stilling. Dermed er han af eksperter udråbt som mesterskabsfavorit.

BREDEBRO/PADBORG: - Vi havde to mål med weekenden. Vi ville indhente point på den førende, og vi ville lægge afstand til tredjepladsen. Begge ting lykkedes. Så vi er godt tilfredse.

Selv om han ikke kørt sig på podiet var Ole Petersen (i midten) godt tilfreds med Night Race på Padborg Park. Billedet er taget, mens det endnu var lyst, og Ole Petersen netop havde vundet heat nummer et. Det troede han i hvert fald. Et kvarter efter blev han som resultat af en tæt overhalingsmanøvre idømt en straf på seks sekunder, hvilket satte ham ti pladser tilbage. Foto: Uwe Iwersen

Halvvejs gennem heatet kom de to kombattanter i et venstresving i nærkontakt, der resulterede i, at Kevin Verners bil blev drejet rundt. Ole Petersen kunne fortsætte som førende og vinde heatet - troede han.

Her blev der budt på tæt, underholdende og til tider hæsblæsende tæt motorsport. Dramatisk højdepunkt set gennem Ole Petersen frontrude var heat 1, hvor han i løbet af få omgang avancerede for en syvende til en andenplads. Foran sig havde han kun den på det tidspunkt førende i mesterskabet, Kevin Verner fra Silkeborg.

Det skyldes ikke mindst, at Ole Petersen og familieteamet OP Motorsport som del af racerteamet "Team Jørgen Hansen Biler" stiller med en særdeles konkurrencedygtig bil. Det blev allerede tydeligt under tidtagningen, hvor Ole Petersen satte næsthurtigste tid og dermed fik en optimal optakt og mange mesterskabspoint til selve racedagen.

Pointhøst

Efter bataljen var han ikke i nærheden af podiet, men han samlede alligevel tilpas mange point til at overtage føringen i den samlede stilling. Målet er at forsvare denne i seriens resterende tre ud af syv løbsweekender. Første gang sker det i weekenden 15-16. september, hvor DST-serien for første gang drager sydpå og kører på den legendariske Hockenheimring.

Weekendens Night Race gav i øvrigt debut i DST til en anden sønderjyde i form af Kevin Suenson fra Gram. Den 19-årige Suenson fik en flot debut i serien, og endte med at sejre i AM-klassen for nye kørere i DST. Det skete desuden foran et rekordstort publikum på 5000 tilskuere.

Herefter går turen til Ring Djursland, og den endelige sæsonfinale køres i weekenden 13-14. oktober - igen på Ole Petersens hjemmebane, Padborg Park.