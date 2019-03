Bredebro Frivillig Brandværn melder om fremgang

Bredebro: Brandkaptajn Torben S. Kvistgaard bød velkommen til Bredebro Frivillig Brandværns generalforsamling forleden.

Han kunne i sin beretning melde om fremgang for værnet, ikke mindst på medlemssiden.

Samtidig har 2018 været et travlt år for brandværnet, der havde fem flere udrykninger end i 2017. Således måtte Bredebro Frivillig Brandværn rykke ud 29 gange til alt fra egentlige brandopgaver over forureninger og assistancer til uheld med fastklemte.

Der er i 2018 blevet afholdt to lokale heldagsøvelser, som har bidraget til kravet om i alt 12 årlige øvelser for medlemmerne, kunne kaptajnen også berette.

Brandkaptajn Torben S. Kvistgaard kunne i forbindelse med generalforsamlingen også overrække hæderstegn til Patrick F. Gaster (ti års tegn), Lars Jørgensen (15 års tegn), Mikael Kristensen (15 års tegn) og Kristian Hansen, der modtog værnets 25 års tegn.

Fem nye brandmænd modtog deres bevis på en afsluttet funktionsuddannelse brand, nemlig: Tobias Hansen, Claus Christensen, Neel Rudebeck, Lene Hollænder Matthiesen og Rikke Drøhse Hansen.

Bestyrelsen er uændret med kaptajn Torben S. Kvistgaard, vicekaptajn Tage Nissen, kasserer Scott L. Roberts og menige medlemmer Lennart Rudolph, Paw Petersen, Lars Jørgensen og Patrick F. Gaster.